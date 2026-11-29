Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά πέντε και πλέον ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που είχαν διεξαχθεί το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία έφθασε σε ποσοστό ρεκόρ το μεσημέρι, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τον Πέδρο Σάντσεθ που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δεξιά φαβορί στις δημοσκοπήσεις που θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες της κυβέρνησης στην ακροδεξιά για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα.

Στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) η συμμετοχή είχε φθάσει το 45,75%, πέντε και πλέον ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που είχαν διεξαχθεί το 2023 (40,48%), σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, καταγράφοντας “ρεκόρ”, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

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Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες σε πολλά εκλογικά κέντρα είδαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί καλούνται να ψηφίσουν μέχρι τις 21:00 ώρα Ελλάδας (μία ώρα αργότερα για τα Κανάρια Νησιά). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ.

Το πρώτο τηλεγράφημα για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ισπανικές εκλογές, που μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερς έκανε λόγο για ποσοστό 45,5% έναντι 40,5% την ίδια ώρα το 2023.

Σε μεταγενέστερο τηλεγράφημά του το Ρόιτερς ανέφερε ότι το ποσοστό συμμετοχής ήταν 45,7% όπως ακριβώς και το Γαλλικό Πρακτορείο.