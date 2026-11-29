Η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Μεξικού, επικρατώντας με 2-0 της Αμέρικα εκτός έδρας.

Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος Μεξικού εξασφάλισε η Μοντερέι, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να παίρνει σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αμέρικα.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Κυριακής (29/11), η Μοντερέι επικράτησε με 2-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Πλέον, η ομάδα του Αργεντινού τεχνικού περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά, ο οποίος θα προκύψει από τις δύο αποψινές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, η Γουαδαλαχάρα αντιμετωπίζει την Πατσούκα, η οποία έχει το προβάδισμα με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι, ενώ η Κρουζ Αζούλ υποδέχεται τη Λεόν, έχοντας επικρατήσει με 4-0 στην πρώτη αναμέτρηση.