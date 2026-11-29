Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καταλήγει στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα.

Παρότι οι καιρικές συνθήκες στην Αττική έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για την κανονική διεξαγωγή της αναμέτρησης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σέντρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

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Οι «πράσινοι» παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσουν την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Τεττέη, Ντέσερς.