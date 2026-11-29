Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Ολυμπιακός δίνει σε λίγες ώρες έναν πολύ καθοριστικό αγώνα με τον Άρη, με τη νίκη να αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο του στην επιχείρηση “κοντά στην κορυφή” που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα των Πειραιωτών με τις απουσίες βασικών στελεχών και την κόπωση από τα διαδοχικά παιχνίδια. Όμως η σημασία αυτού του τρίποντου είναι ιδιαίτερη για την οικονομία της διεκδίκησης του τίτλου κι ο Ολυμπιακός οφείλει να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο για να το κατακτήσει. Ασχέτως τι θα έχει συμβεί νωρίτερα στο Περιστέρι η τι θα συμβεί αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έχει αναφερθεί ήδη ότι σε αυτό το γήπεδο ο Ολυμπιακός έχει να νικήσει σχεδόν μια τριετία, κάτι που από μόνο του αναδεικνύει τη μεγάλη δυσκολία για το στόχο. Το θέμα είναι πως ο φετινός Άρης ποντάρει περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια στην έδρα του, έστω κι αν αυτή δε γεμίζει από το κοινό του. Η ομάδα την αξιοποιεί και έχει μόνο νίκες έως τώρα με εξαίρεση το 0-0 με τον Ηρακλή. Εάν μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει από το Χαριλάου θα είναι ο πρώτος που θα το έχει κάνει φέτος.

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Αξίζει και μια αναφορά στην πολύ κακή παράδοση που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου απέναντι στον Ολυμπιακό με τις ομάδες που τον έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Μικρότερου μεγέθους όλες σε σχέση με τον Άρη. Σε 13 αγώνες έχει μόνο ήττες με εξαίρεση μια ισοπαλία 0-0 στο Φάληρο ως προπονητής της Κέρκυρας. Πριν από μία δεκαετία. Σίγουρα είναι ένα πρόσθετο κίνητρο για τον τεχνικό των Θεσσαλονικέων. Να σπάσει αυτό τον σε βάρος του πολύ βαρύ απολογισμό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μοιάζει και είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή για τον Ιμανολ και τους παίκτες του. Το γνωρίζουν καλά, όπως ξέρουν και πως για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα η προσπάθεια θα πρέπει να είναι τεράστια. Η απόδοση πολύ καλή, τα λάθη ελάχιστα, τα τρεξίματα όσο το δυνατόν περισσότερα. Η διάθεση υπάρχει όπως και η επίγνωση της κρισιμότητας. Όπως φυσικά και η ποιότητα. Εάν αυτά αποδειχτούν αρκετά, θα το γνωρίζουμε συντόμως.