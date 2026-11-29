Συνάδελφοί του παρακολούθησαν έντρομοι την επίθεση και επιχείρησαν να τον βοηθήσουν, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, καθώς οι τέσσερις αρκούδες παρέμεναν γύρω του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 44χρονος εργαζόμενος σε ζωολογικό κήπο στην Ινδία, όταν δέχθηκε επίθεση από τέσσερις αρκούδες που είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τον χώρο φύλαξής τους, σκάβοντας κάτω από την περίφραξη.

Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως C. Lalramsanga, εργαζόταν στο ζωολογικό πάρκο Aizawl Zoological Park, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με τα τέσσερα άγρια ζώα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι αρκούδες, που ανήκαν στο είδος της ασιατικής μαύρης αρκούδας των Ιμαλαΐων, είχαν ανοίξει μια τρύπα κάτω από τον φράχτη του κλουβιού τους και κατάφεραν να βγουν εκτός του περιφραγμένου χώρου.

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Ο 44χρονος κατευθυνόταν προς το σημείο όπου φιλοξενούνταν τα ζώα, όταν εκείνα του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Συνάδελφοί του παρακολούθησαν έντρομοι την επίθεση και επιχείρησαν να τον βοηθήσουν, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, καθώς οι τέσσερις αρκούδες παρέμεναν γύρω από το σώμα του, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωσης.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή να θανατωθούν και τα τέσσερα ζώα, αφού προηγουμένως εξασφαλίστηκε η απαραίτητη έγκριση. Οι σοροί τους ενταφιάστηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής.

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε προσωρινά για το κοινό, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Δασών της πολιτείας, Lalthansanga, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό. Παράλληλα, η διοίκηση του πάρκου δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

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Είχε προηγηθεί επίθεση αρκούδας σε εκπαιδεύτρια στη Ρωσία

Το περιστατικό στην Ινδία έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη σοκαριστική επίθεση αρκούδας σε ζωολογικό πάρκο στη Ρωσία.

Θύμα ήταν η 62χρονη Vera Blishch, γνωστή για τις στενές σχέσεις που είχε αναπτύξει με αρκούδες, τις οποίες μάλιστα φέρεται να φιλούσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαδικασίας σίτισης αρκούδας στο πάρκο Dora, στην πόλη Ουσουρίισκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εκπαιδεύτρια τάιζε μια ασιατική μαύρη αρκούδα των Ιμαλαΐων, όταν το ζώο της επιτέθηκε και της ακρωτηρίασε το χέρι. Η 62χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη μετά την επίθεση και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται, η Blishch είχε μεγαλώσει την αρκούδα από τότε που ήταν ακόμη μικρό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σοκαριστικές τις συνθήκες της επίθεσης.