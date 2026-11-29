Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Μαρίνα του Φλοίσβου για τον εντοπισμό ναυτικού, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα το απόγευμα της Κυριακής (29/11), εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος». Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ναυτικός επιχειρούσε να δέσει τα σχοινιά των θαλαμηγών που βρίσκονται ελλιμενισμένες στη μαρίνα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στη θάλασσα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00, ενώ μέχρι στιγμής αγνοείται η τύχη του.