Οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Η κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται, με την απογοήτευση των φιλάθλων να μεγαλώνει μετά τη συντριβή με 4-0 από την Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ». Μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα, η ένταση μεταφέρθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κάρινγκτον, ενώ οι πύλες του προπονητικού κέντρου παρέμειναν κλειστές για λόγους ασφαλείας.

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Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 15 φίλοι της Γιουνάιτεντ συγκεντρώθηκαν στο σημείο, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στον σύλλογο.

Η αστυνομία έκανε λόγο για μια συγκέντρωση που ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνική, ενώ δεν σημειώθηκαν συλλήψεις.

Από τις εγκαταστάσεις απουσίαζαν τόσο ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο όσο και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, καθώς είχαν λάβει ρεπό μετά το αποτέλεσμα του Σαββάτου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Premier League, με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να γίνεται όλο και πιο έντονος και την υπομονή των οπαδών να δοκιμάζεται.