Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής (29/11), στο Αργολικό Ναυπλίου, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε μάντρα κατοικίας και ανατράπηκε.

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Όπως αναφέρει το Αργολικές Ειδήσεις, από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί έρευνα το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.