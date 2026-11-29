Ο συνιδρυτής και τραγουδιστής των Beach Boys αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις συναυλιών

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μάικ Λαβ (Mike Love), ένα από τα ιδρυτικά μέλη των θρυλικών Beach Boys, του συγκροτήματος που καθιέρωσε τον περίφημο ήχο της Καλιφόρνιας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες του.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το Σάββατο η εκπρόσωπός του, Κέιτι Άλτμαν, με δήλωσή της στην εφημερίδα The New York Post.

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«Με μεγάλο σεβασμό, ανακοινώνω ότι ο Μάικ Λαβ πέθανε απόψε, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για ένα αμερικανικό πολιτιστικό σύμβολο, το οποίο θα μείνει στη μνήμη για το ξεχωριστό ταλέντο του και την έμπνευση που προσέφερε σε γενιές μουσικών.

«Γιορτάζουμε την εξαιρετική συνεισφορά του στην αμερικανική μουσική και τη χαρά που αντλούσε όταν τραγουδούσε για τους αγαπημένους του θαυμαστές», σημείωσε.

Τα προβλήματα υγείας και οι τελευταίες εμφανίσεις

Ο Μάικ Λαβ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις συναυλιών και σε περιορισμό των δημόσιων εμφανίσεών του.

Στις 10 Οκτωβρίου, οι Beach Boys επέστρεψαν στη σκηνή έπειτα από μήνες απουσίας, με τον επί χρόνια συνεργάτη και φίλο του συγκροτήματος, Τζον Στάμος, γνωστό από τη σειρά «Full House», να ενημερώνει το κοινό για την κατάσταση της υγείας του Λαβ.

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«Ο Μάικ είναι εδώ απόψε. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και αναγκάστηκε να ακυρώσει ορισμένες συναυλίες. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει τη σημερινή βραδιά. Του είπαμε να μείνει σπίτι, αλλά εκείνος επέμενε: “Όχι, θα πάω στο Σινσινάτι”. Είναι αυτό που αγαπά περισσότερο. Αγαπά το κοινό, αγαπά τη μουσική και γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για εσάς», είπε ο Στάμος.

Στη συνέχεια, τον βοήθησε να ανέβει στη σκηνή και τον κάθισε σε μια καρέκλα, όπου παρέμεινε για το υπόλοιπο της συναυλίας.

Ο ίδιος ο Λαβ είχε αναφερθεί σε ορισμένες από τις περιπέτειες της υγείας του κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκής περιοδείας τον Ιούνιο. Όπως είχε εξηγήσει σε μήνυμά του προς τους θαυμαστές, η απώλεια της αδελφής του, Μορίν, στην πρώτη επέτειο του θανάτου του ξαδέλφου του, Μπράιαν Γουίλσον, σε συνδυασμό με την προσπάθειά του να αναρρώσει από βρογχίτιδα και στη συνέχεια από COVID, είχαν επιβαρύνει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική του κατάσταση.

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«Σωματικά αισθάνομαι κάθε μέρα πιο δυνατός, όμως συναισθηματικά είμαι συντετριμμένος», είχε γράψει.

Παρά την προσπάθειά του να επιστρέψει στις εμφανίσεις, το συγκρότημα ανακοίνωσε στη συνέχεια την ακύρωση των υπόλοιπων συναυλιών του μέχρι τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να ξεκουραστεί και να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Από το Λος Άντζελες στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής

Ο Μάικ Λαβ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1941. Η μητέρα του ήταν αδελφή του Μάρεϊ Γουίλσον, πατέρα των Μπράιαν, Ντένις και Καρλ Γουίλσον.

Το 1961 δημιουργήθηκαν οι Beach Boys, με αρχική σύνθεση τους τρεις αδελφούς Γουίλσον, τον Μάικ Λαβ και τον φίλο τους Αλ Τζαρντάιν.

Τα τραγούδια τους, με αναφορές στα αυτοκίνητα, το σερφ και τα νεανικά ειδύλλια, αποτύπωναν την αναπτυσσόμενη νεανική κουλτούρα της Νότιας Καλιφόρνιας. Ο χαρακτηριστικός ήχος τους έγινε γνωστός ως «California Sound».

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν τα «Surfer Girl», «Surfin’ U.S.A.», «California Girls», «Help Me, Rhonda» και «I Get Around», τραγούδια που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

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Το 1964, ο Μάρεϊ Γουίλσον απομακρύνθηκε από τη θέση του μάνατζερ του συγκροτήματος, έπειτα από διαφωνίες για την έντονη και πιεστική παρουσία του στις ηχογραφήσεις.

Το 1966 κυκλοφόρησε το «Pet Sounds», ένα πρωτοποριακό άλμπουμ υπό την καθοδήγηση του Μπράιαν Γουίλσον, το οποίο συνδύαζε την ποπ με στοιχεία κλασικής και τζαζ μουσικής, δημιουργώντας ένα σύνθετο ηχητικό αποτέλεσμα με πολυεπίπεδες αρμονίες.

Για χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Μάικ Λαβ δεν είχε εκτιμήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ και ότι είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αλλαγές στη μουσική φόρμουλα του συγκροτήματος.

Ο ίδιος, ωστόσο, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι αντιπαθούσε το «Pet Sounds», χαρακτηρίζοντάς το σε συνέντευξή του το 2007 ως ένα εξαιρετικά δουλεμένο μουσικό έργο.

Οι συγκρούσεις, οι δικαστικές διαμάχες και το «Kokomo»

Το 1967, επηρεασμένος από το ενδιαφέρον των Beatles για τον υπερβατικό διαλογισμό, ο Λαβ στράφηκε στις διδασκαλίες του Ινδού γκουρού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι και έγινε ένθερμος υποστηρικτής της συγκεκριμένης πρακτικής.

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Οι Beach Boys συνέχισαν να ηχογραφούν και να πραγματοποιούν περιοδείες, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των μελών του συγκροτήματος άρχισαν σταδιακά να δοκιμάζονται.

Το 1974 κυκλοφόρησαν το «Endless Summer», μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, η οποία εξελίχθηκε σε απρόσμενη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα τρία εκατομμύρια πωλήσεις.

Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις, ωστόσο, κλιμακώθηκαν. Το 1977, ο Μάικ Λαβ επιτέθηκε στον Μπράιαν Γουίλσον με ένα κάθισμα πιάνου πάνω στη σκηνή του σταδίου Γουέμπλεϊ, μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές.

Το συγκρότημα είχε πλέον χωριστεί σε δύο στρατόπεδα: από τη μία πλευρά βρίσκονταν οι Ντένις και Καρλ Γουίλσον και από την άλλη ο Μάικ Λαβ με τον Αλ Τζαρντάιν, ενώ ο Μπράιαν παρέμενε ουσιαστικά ουδέτερος.

Το 1988, οι Beach Boys γνώρισαν ακόμη μία μεγάλη επιτυχία με το «Kokomo», το οποίο έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts. Ήταν το μοναδικό τραγούδι του συγκροτήματος που κατέκτησε την πρώτη θέση χωρίς τη συμμετοχή του Μπράιαν Γουίλσον.

Την ίδια χρονιά, ο Μάικ Λαβ και τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη των Beach Boys εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, μαζί με τους Beatles και τον Μπομπ Ντίλαν.

Ωστόσο, η ομιλία του Λαβ στην τελετή προκάλεσε αίσθηση, καθώς χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να προκαλέσει τους Rolling Stones, τον Μπίλι Τζόελ και τους Beatles, ζητώντας τους ουσιαστικά να αποδείξουν ότι μπορούσαν να πραγματοποιούν εξίσου απαιτητικές ζωντανές εμφανίσεις.

Οι δικαστικές διαμάχες με τον Μπράιαν Γουίλσον αποτέλεσαν επίσης σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του. Το 1992, ο Λαβ, ο Τζαρντάιν και μέλη της οικογένειας Γουίλσον προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του Μπράιαν, με αφορμή ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στην αυτοβιογραφία του. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά, με τον Λαβ να λαμβάνει 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Λαβ κατέθεσε νέα αγωγή, υποστηρίζοντας ότι είχε παραλειφθεί από τα credits δεκάδων τραγουδιών των Beach Boys, μεταξύ των οποίων και το «California Girls». Το δικαστήριο δικαίωσε τον ίδιο, αναγνωρίζοντάς του αναδρομικά συνδημιουργική συμμετοχή σε 35 τραγούδια και επιδικάζοντάς του εκατομμύρια δολάρια από απλήρωτα δικαιώματα.

Αργότερα, ο Λαβ εξασφάλισε αποκλειστικά δικαιώματα περιοδείας με το όνομα των Beach Boys, ενώ ο Τζαρντάιν εμφανιζόταν με την ονομασία «Beach Boys Family & Friends». Η διαφωνία τους για τη χρήση του ονόματος οδήγησε σε μια μακρά δικαστική αντιπαράθεση.

Έξι γάμοι και οκτώ παιδιά

Η προσωπική ζωή του Μάικ Λαβ ήταν εξίσου πολυτάραχη. Παντρεύτηκε έξι φορές και απέκτησε οκτώ παιδιά.

Ο δεύτερος γάμος του, με τη Σουζάν Μπέλτσερ, ήρθε μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους, ενώ με την τρίτη σύζυγό του, Ταμάρα Φιτς, φοιτήτρια τότε σε κολέγιο, παντρεύτηκαν έπειτα από έξι εβδομάδες σχέσης.

Ο τέταρτος γάμος του, με τη Σου Όλιβερ, ακυρώθηκε έπειτα από έξι μήνες. Αργότερα, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της πέμπτης συζύγου του, Κάθριν Λίντα Μαρτίνεζ, όταν ανακάλυψε ότι ο γιος τους, Μάικ Τζούνιορ, δεν ήταν βιολογικό του παιδί.

Την έκτη και τελευταία σύζυγό του, Ζακλίν Πίζεν, τη γνώρισε στη Χαβάη, όταν συμμετείχε ως κριτής σε διαγωνισμό μπικίνι.

Η κόντρα με τον Αλ Τζαρντάιν και η απώλεια του Μπράιαν Γουίλσον

Οι εντάσεις με τον παλιό του συνεργάτη, Αλ Τζαρντάιν, δεν σταμάτησαν ούτε μετά τον θάνατο του Μπράιαν Γουίλσον το 2025.

Ο Τζαρντάιν είχε επικρίνει δημόσια τον επικήδειο λόγο του Λαβ στην κηδεία του Μπράιαν, υποστηρίζοντας ότι επικεντρώθηκε περισσότερο στον εαυτό του παρά στον εκλιπόντα μουσικό.

«Ο Μάικ ήθελε όλοι να γνωρίζουν ότι είχε γράψει κάθε λέξη του “Good Vibrations”», είχε σχολιάσει, αναφερόμενος στο εμβληματικό τραγούδι του 1967. «Δεν ένιωσα τη συμπόνια, ας το θέσουμε έτσι. Ο Μάικ έχει σοβαρά προβλήματα μεγαλομανίας».

Ο ίδιος ο Τζαρντάιν είχε επιλέξει να αναδείξει τη μουσική ιδιοφυΐα του Μπράιαν, αστειευόμενος μάλιστα ότι είχε γράψει και ο ίδιος τραγούδια μαζί του, χωρίς όμως να γνωρίσουν την επιτυχία του «Good Vibrations».

«Εγώ επικεντρωνόμουν στον Μπράιαν και ο Μάικ περισσότερο στον Μάικ. Νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά το συμπέρασμα», είχε πει.

Η αντιπαράθεση των δύο μουσικών είχε ενισχυθεί και από την απόφαση του Λαβ να εμφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2024 στο Mar-a-Lago, μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ, γεγονός που είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τζαρντάιν.

Παρά τις διαφωνίες, ο Μάικ Λαβ είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τον ξάδελφό του Μπράιαν μετά τον θάνατό του.

«Ο ξάδελφός μου ο Μπράιαν δημιούργησε εκπληκτικά πράγματα που θα αντέξουν στον χρόνο. Είναι πραγματική ευλογία να μπορείς να κάνεις κάτι που ξεκίνησε ως οικογενειακό χόμπι και εξελίχθηκε σε ένα επάγγελμα με τόσο μεγάλη διάρκεια. Μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά είναι μαζί μας κάθε βράδυ μέσα από τη μουσική», είχε δηλώσει.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι η θετική ενέργεια και οι αρμονίες των Beach Boys μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην κοινωνική πόλωση και την αρνητικότητα.

«Οι αρμονίες και η θετική διάθεση συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη της αρνητικότητας», είχε αναφέρει, επιμένοντας ότι το «Good Vibrations» είχε γεννηθεί σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών, με τον πόλεμο του Βιετνάμ, τις φοιτητικές διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις γύρω από τη φυλετική ενσωμάτωση.

Για τον Μάικ Λαβ, η μουσική ήταν τελικά ο τρόπος να μεταδώσει ένα διαφορετικό μήνυμα: αισιοδοξία, θετική ενέργεια και χαρά. Ένα αποτύπωμα που θα παραμείνει συνδεδεμένο με την ιστορία των Beach Boys.