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Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι χρηματικών ποσών 10 ή 15 ευρώΔιάβασε το άρθρο
Αυξημένη η στάθμη σε Ιλισό και Κηφισό, μήνυμα του 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο μέχρι τη Δευτέρα - Live η εξέλιξη των καιρικών φαινομένωνΔιάβασε το άρθρο
Μικρές ζημιές με σπασμένα τζάμια και πτώση τμημάτων της οροφής σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοίΔιάβασε το άρθρο
Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την Αττική, όπου, σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου - Λευκό τοπίο στα ορεινάΔιάβασε το άρθρο
Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε τρεις σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιό της 15χρονηςΔιάβασε το άρθρο