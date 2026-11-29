Η ανήλικη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι χρηματικών ποσών 10 ή 15 ευρώ

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