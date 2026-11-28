«Ισως χάθηκε ένα ακόμη κομμάτι αλήθειας, το οποίο πλέον δεν θα βρούμε ποτέ». Η απογοήτευση είναι εμφανής στο πρόσωπο του Μανφρέντι Μπορσελίνο, όταν πληροφορείται τον θάνατο του Τζιάνι ντε Τζενάρο – «αυτοκτονία», σύμφωνα με την αρχική και επίσημη εκδοχή. Δεν πρόκειται, άλλωστε, για κάποιον τυχαίο άνθρωπο. Ήταν μαζί με τον πατέρα του, τον Πάολο Μπορσελίνο και τον Τζοβάνι Φαλκόνε από τους πιο εμβληματικούς και αποτελεσματικούς διώκτες της Μαφίας. Γι’ αυτό και η Κόζα Νόστρα αποφάσισε να τους βγάλει από τη μέση το 1992, εκτελώντας τους με διαφορά δύο μηνών και προκαλώντας σάλο στην Ιταλία, όπου είχε ήδη ξεκινήσει η περιβόητη «Επιχείρηση Καθαρά Χέρια».

Την ίδια στιγμή, λίγο νοτιότερα, στη Μάλτα, ο γιος της επίσης δολοφονημένης από την τοπική εκδοχή της Μαφίας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλιτσία, προσπαθεί ακόμη να χωνέψει την πρόσφατη αθώωση του βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση: του πλουσιότερου επιχειρηματία της χώρας, Γιόργκεν Φένεχ. «Επί επτά χρόνια, το διάστημα που πέρασε από τη σύλληψη του Φένεχ, η προσοχή μου ήταν στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στον άνθρωπο που δικαζόταν. Σπανίως ασχολούμουν με τους ανθρώπους οι οποίοι τον δίκαζαν», σκέφτεται ο Πολ, μην μπορώντας να πιστέψει ότι το σώμα των ενόρκων είχε καταλήξει σε αυτή την ετυμηγορία – σχεδόν ομόφωνα.

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Τα 900 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη Μάλτα από την Τοσκάνη και τη βίλα όπου βρέθηκε νεκρός ο Τζενάρο δεν είναι πολλά. Για την ακρίβεια, η απόσταση μπορεί και να μηδενίζεται όταν προκύπτουν τέτοιες «συμπτώσεις», που καθιστούν τον Μανφρέντι και τον Πολ κομμάτια της ίδιας περίπου ιστορίας, της οποίας «επεισόδια» παίζονται, κάποιες φορές ταυτόχρονα, σε αρκετές χώρες.

Τυχαιότητα

«Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πως ήταν αυτοκτονία. Πολύ περισσότερο καθώς ήρθε, όλως… τυχαίως, τη στιγμή που ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πατέρα μου βρισκόταν υπό περιορισμό, καθώς προέκυψαν ενδείξεις ότι πιθανότατα απέκρυψε στοιχεία και παρακώλυσε τις έρευνες που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στους δολοφόνους του», σκέφτεται ο Μανφρέντι. Δείχνει, μάλιστα, να επιμένει στην άποψή του και στα ερωτήματα που θέτει, παρά το γεγονός ότι ο θείος του και μικρός αδελφός του δολοφονηθέντος, ο Σαλβατόρε, εμφανίζεται βέβαιος για τη δική του εκδοχή: «Ο Τζενάρο αυτοκτόνησε επειδή οι κατηγορίες σε βάρος του ήταν σίγουρα αβάσιμες».

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«Κι εμένα μου είναι αδύνατο να κατανοήσω πώς οι ένορκοι σήκωσαν το χέρι τους για να απαλλάξουν τον Φένεχ», μονολογεί από την πλευρά του ο Πολ. «Ειδικά μετά τα όσα είχε πει για τη μητέρα μου, η οποία είχε φτάσει πολύ κοντά στον ίδιο και τους συνεργούς του και τον είχε κάνει να αισθάνεται πως απειλείται. Οπως ότι δεν θα δίσταζε να τη σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια, όπως ακούγεται σε υποκλαπείσα συνομιλία στο γραφείο του ή ότι ήταν αυτός που έδωσε το πράσινο φως για την εκτέλεσή της, όπως παραδέχθηκε στην αρχική του κατάθεση στην αστυνομία. Αφήστε που έχει παραδεχθεί πως έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε δόσεις, προς τους ενδιάμεσους και στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως το έκανε για να αποτρέψει τη δολοφονία», συνεχίζει – και καταλήγει: «Μα ποιος μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο, εάν δεν έχει εξαγοραστεί για να το πιστέψει;».

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Σε ανάλογες ατραπούς κινούνται και οι σκέψεις που κάνει ασταμάτητα ο Μανφρέντι. «Τελικά, μήπως γνώριζε πολλά και κάποιοι αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση, παρουσιάζοντάς το σαν αυτοκτονία; Ή μήπως ήταν και ο ίδιος μπλεγμένος στα πλοκάμια της Μαφίας και δεν θέλησε να αποκαλυφθεί, γκρεμίζοντας τη φήμη που είχε χτίσει επί τόσες δεκαετίες;».

Υπόθεση Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Εδώ που τα λέμε, στην περίπτωση που Μανφρέντι και Πολ γνωρίζονταν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είχαν επιδιώξει είτε να συναντηθούν είτε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, προκειμένου να μοιραστούν τις – εύλογες απορίες – τους. Εάν γινόταν, δε, κάτι τέτοιο, τότε είναι επίσης πολύ πιθανό να ανακάλυπταν ότι κάπου στον καμβά που συνδέει τις ιστορίες των δολοφονημένων γονιών τους εμφανίζεται και ένα όνομα που για μια περίοδο μεσουράνησε – όχι στον υπόκοσμο, αλλά στα πολιτικά σαλόνια της Ευρώπης: του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

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Ο πρώτος θα θυμόταν, για παράδειγμα, μια συνάντηση την οποία είχε τον Νοέμβριο του 2000 ο Ντε Τζενάρο με την Ιλντα Μποκασίνι, μια ακόμη δικαστικό η οποία είχε εμπλακεί στις έρευνες για τους φόνους των Μπορσελίνο και Φαλκόνε. Και θα επικαλούνταν το γεγονός ότι, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει στο βιβλίο της με τίτλο «Δωμάτιο Αριθμός 30», ο συνομιλητής της είχε ζητήσει τότε να επανεξετάσει την άσκηση δίωξης σε βάρος του «Καβαλιέρε». «Ήταν το τέλος μιας φιλίας, καθώς εκείνη κατάλαβε πως ο παλιός της σύντροφος στον αγώνα είχε γίνει ένας διαφορετικός άνθρωπος», όπως γράφηκε αυτή την εβδομάδα στη «La Repubblica».

Ο Πολ, επίσης, θα ήταν αδύνατο να μη φέρει στο μυαλό του μια πληροφορία από τα νεαρά χρόνια του Φένεχ. Τη στιγμή, συγκεκριμένα, που σε ηλικία μόλις 12 χρονών και σε μια ομιλία του στο σχολείο, είχε αποθεώσει τον Μπερλουσκόνι: «Οντας αυτό που είναι, θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν βουτηγμένος στα πολιτικά σκάνδαλα και τη διαφθορά. Ομως, οι μπίζνες και οι συμφωνίες του ήταν πάντα καθαρές», φέρεται να είχε πει.

Ήταν λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα τού Μανφρέντι και του Φαλκόνε και ενόσω ο Μπερλουσκόνι βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση. Ισως, όμως, ο νεαρός Φένεχ να μην το γνώριζε. Οπως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα χρόνο αργότερα, το 1994, το ίνδαλμά του θα αναλάμβανε την πρωθυπουργία της Ιταλίας και θα διόριζε υπαρχηγό της αστυνομίας τον Τζιάνι ντε Τζενάρο – για να τον βρει αρχηγό όταν επέστρεψε στην ίδια θέση το 2001.

«Μα πόσες συμπτώσεις…», θα έλεγαν μαζί Μανφρέντι και Πολ.