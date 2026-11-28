Ο 54χρονος Πέδρο Σάντσεθ έχει διαψεύσει και άλλες φορές τις προβλέψεις. Το 2023, για παράδειγμα, κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση παρότι το κόμμα του δεν είχε έρθει πρώτο σε ψήφους. Αυτή τη φορά, όμως, οι πιθανότητες είναι σαφώς εναντίον του. Ολες οι δημοσκοπήσεις – με μία ηχηρή εξαίρεση… – δείχνουν πως ο σημαντικότερος αριστερός ηγέτης της Ευρώπης θα χάσει αύριο την εξουσία, έπειτα από οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία.

Πιθανότερος διάδοχός του είναι ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό. «Έρχομαι προετοιμασμένος», διαβεβαίωσε ο ίδιος παρουσιάζοντας το εκλογικό του πρόγραμμα, με τίτλο «Εθνική ανασυγκρότηση»: ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας από τα ερείπια του «σαντσεθισμού», όπως αποκαλεί το Λαϊκό Κόμμα (PP) τη διακυβέρνηση Σάντσεθ. Το ερώτημα είναι αν είναι εξίσου προετοιμασμένος να συγκυβερνήσει με το Vox και τον αρχηγό του, Σαντιάγο Αμπασκάλ. Γιατί, προκειμένου να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Φεϊχό ετοιμάζεται να ανοίξει, για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την πόρτα της εθνικής κυβέρνησης σε ένα ακροδεξιό κόμμα. Και αυτή η προοπτική ξυπνά σε πολλούς μνήμες του 1936 και της απαρχής του ισπανικού Εμφυλίου.

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Να σημειωθεί πως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010 η Ακροδεξιά ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη στην Ισπανία. Οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι μιλούσαν τότε για «ισπανική εξαίρεση», αποδίδοντάς την στην εμπειρία της δικτατορίας του Φράνκο, που υποτίθεται ότι είχε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το Vox, βέβαια, υπήρχε ήδη. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2013 από δυσαρεστημένα στελέχη του PP, που θεωρούσαν το κόμμα υπερβολικά υποχωρητικό απέναντι στις απαιτήσεις των βασκικών και καταλανικών αυτονομιστικών κομμάτων. Δυσκολευόταν, ωστόσο, να αποκτήσει πολιτικό εκτόπισμα.

Στις εκλογές του 2016 συγκέντρωσε μόλις 0,2%. Ολα άλλαξαν το φθινόπωρο του 2017, όταν η προσπάθεια απόσχισης της Καταλωνίας βύθισε τη χώρα σε κρίση, δίνοντας στο Vox την ευκαιρία να εμφανιστεί ως αδιάλλακτος υπερασπιστής της εθνικής ενότητας. Η αναταραχή τού εξασφάλισε την προβολή που χρειαζόταν για την κίνηση που ο δημοσιογράφος της «El Pais» Μιγκέλ Γκονθάλεθ θεωρεί καθοριστική: να φέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και να ωθήσει το ήδη κλονισμένο PP ακόμη δεξιότερα.

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Παρότι ελάχιστα γνωστός εκτός Ισπανίας, ο Φεϊχό έχει μακρά πολιτική διαδρομή. Υπήρξε επί 13 χρόνια επικεφαλής της αυτόνομης περιφέρειας της Γαλικίας, καλλιεργώντας από το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα την εικόνα του αποτελεσματικού διαχειριστή και του μετριοπαθούς πολιτικού. Ως αρχηγός, όμως, του PP σε εθνικό επίπεδο, άρχισε να υιοθετεί όλο και περισσότερο τον τόνο και τις προτάσεις της Ακροδεξιάς, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τη διαρροή ψήφων προς αυτή. «Δεν ήρθα για να προσβάλω τον Σάντσεθ, ήρθα για να τον νικήσω», είχε δηλώσει ο Φεϊχό το 2022, όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος και εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη.

«Δεσπότης» και «εγωπαθής» είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που επιφύλαξε στη συνέχεια στον σοσιαλιστή πρωθυπουργό. «Επικεφαλής μιας μαφίας, με μια ολόκληρη συμμορία γκάνγκστερ στο πλευρό του», χαρακτήρισαν βουλευτές του τον Σάντσεθ μετά τα σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία ενεπλάκησαν κορυφαία στελέχη των Σοσιαλιστών. Και κάπως έτσι, η ρητορική του PP συνέκλινε με εκείνη του Vox.

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Τα δύο κόμματα συγκυβερνούν άλλωστε ήδη σε τέσσερις αυτόνομες περιφέρειες, με τους συντηρητικούς να έχουν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις. Στην Αραγονία καταργήθηκε ο νόμος για την ιστορική μνήμη, που προέβλεπε αποκατάσταση των θυμάτων του Εμφυλίου και της δικτατορίας, καθώς και αναζήτηση των λειψάνων εκτελεσμένων που παραμένουν σε ομαδικούς τάφους. Στην Ανδαλουσία και την Εστρεμαδούρα περικόπηκαν επιχορηγήσεις προς τα συνδικάτα, πόροι για την αναπτυξιακή συνεργασία και η χρηματοδότηση ΜΚΟ. Οσο για την Καστίλλη και Λεόν, θεατρικός θίασος κατήγγειλε την ακύρωση παράστασης για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που δολοφονήθηκε από τους φρανκικούς το 1936, «για ιδεολογικούς λόγους».

«Εθνική προτεραιότητα»

Με αυτά τα προηγούμενα, σχολιάζει η ιταλική «La Repubblica», η προσπάθεια του Φεϊχό να ισορροπήσει ανάμεσα στη μετριοπάθεια και τον ριζοσπαστισμό θα δοκιμαστεί σκληρά. Στο εκλογικό πρόγραμμα του PP αποτυπώνονται ήδη θέσεις που επέβαλε το Vox στις περιφερειακές συμφωνίες, όπως η λεγόμενη «εθνική προτεραιότητα». Πρόκειται για ευφημισμό που εισάγει τη λογική «πρώτα οι Ισπανοί» στην κατανομή κοινωνικών ενισχύσεων και παροχών. Το PP αποφεύγει τον συγκεκριμένο όρο, μιλάει όμως για «προτεραιότητα» σε όσους έχουν «πραγματικό, διαρκή και αποδεδειγμένο δεσμό με την Ισπανία».

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Μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση, λοιπόν, δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το PP. Ο Φεϊχό θα πρέπει να αντιμετωπίσει, ιδίως αν το αποτέλεσμα είναι κατώτερο των προσδοκιών, και τον εσωκομματικό ανταγωνισμό από πρόσωπα όπως η Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο, η περιφερειάρχης της Μαδρίτης που εμπνέεται από το ύφος του Τραμπ.

«Το PP θεωρεί ότι είναι ο κυρίαρχος πόλος της ισπανικής Δεξιάς και πως θα επιστρέψει στην εξουσία για να επαναφέρει τα πράγματα όπως ήταν. Δεν έχει αντιληφθεί τι το περιμένει: μια συγκυβέρνηση που θα δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, καθώς το Vox θα επιχειρήσει να το αποδυναμώσει εκ των έσω», εκτιμά ο Γκιγιέρμο Φερνάντεθ-Βάσκεθ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης και ειδικός στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά. «Το Vox δεν έχει φτάσει ακόμη στο απόγειό του», προσθέτει. «Και αυτό ακριβώς το καθιστά επικίνδυνο κυβερνητικό εταίρο για το PP.»