Ο Βλαδίμηρος αισθάνεται τσάρος. Είναι γνωστό αυτό, πρόκειται για πάθηση γνωστή και καταγεγραμμένη στα ιατρικά χρονικά, αν και όχι τόσο συχνή, διότι παρατηρείται σε ηγέτες μεγάλων ή ακόμη και μικρομεσαίων δυνάμεων – π.χ., ο γείτονάς μας εξ Ανατολών, που αισθάνεται σουλτάνος. Θυμίζω ότι στον χώρο που χρησιμοποιεί ο Βλαδίμηρος στο Κρεμλίνο, για τις επίσημες εμφανίσεις με δημόσιο χαρακτήρα, φροντίζει να περιστοιχίζεται από τους ανδριάντες των αγαπημένων του τσάρων: Μέγας Πέτρος, Μεγάλη Αικατερίνη, Αλέξανδρος Γ΄. Αυτούς έχει ως πρότυπα και θεωρεί ότι συνεχίζει τη δική τους Ρωσία. (Παρεμπιπτόντως, ο Μέγας Πέτρος επινόησε και επέβαλε τον όρο «Ρωσία». Μέχρι τότε το κράτος λεγόταν Μόσχα ή παρ’ ημίν Μόσκοβος).

Ο Πούτιν θαυμάζει τον Μεγάλο Πέτρο, όπως ο ίδιος εξήγησε, μιλώντας σε εκδήλωση για τη νεανική επιχειρηματικότητα, επειδή επεξέτεινε γεωγραφικά τη Ρωσία, από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Τόνισε ιδιαιτέρως, μάλιστα, ότι οι κατακτήσεις του Μεγάλου Πέτρου δεν αναγνωρίζονταν από τις δυνάμεις της εποχής του, σήμερα όμως κανείς δεν διανοείται να τις αμφισβητήσει. Για να γίνει κατανοητό το νόημα του παραλληλισμού, ας ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Πούτιν τα είπε αυτά τον Ιούνιο του 2022, μόλις τρεις μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όταν ήταν ακόμη υπαρκτή η προοπτική της νίκης. Σήμερα, πάντως, δεν νομίζω να τολμούσε να πει το ίδιο, δημοσίως τουλάχιστον.

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Ο λόγος είναι ότι η περιβόητη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», τύπου Ουγγαρίας 1956, την οποία ξεκίνησε ο Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου 2022, διαρκεί περίπου 1.750 ημέρες. Το μέτωπο των 1.000 χιλιομέτρων είναι καθηλωμένο εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ τα εδαφικά κέρδη για τους Ρώσους είναι δυσανάλογα ως προς το τεράστιο κόστος του πολέμου. Επιπλέον, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας, ακόμη και μέχρι τα βάθη της ρωσικής επικρατείας. Κοντεύοντας, λοιπόν, στον πέμπτο χρόνο του πολέμου, ο Πούτιν βρίσκεται στριμωγμένος όσο ποτέ άλλοτε. Δύο γεγονότα της εβδομάδας που τελειώνει σήμερα είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης.

Κατ’ αρχάς, η αποκάλυψη ρωσικών ΜΜΕ, που δρουν από την εξορία, για τον αριθμό των νεκρών του πολέμου. Με τις υπηρεσίες χάκερ, οι ρώσοι δημοσιογράφοι έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα επίσημα ρωσικά στοιχεία για τις απώλειες, που ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Και έχει ενδιαφέρον ότι οι 700.000 νεκροί, όπως τους μετρούν οι ίδιοι οι Ρώσοι, δεν απέχουν πολύ ως μέγεθος από τον αριθμό που υπολόγιζαν δυτικοί παρατηρητές, όπως το αμερικανικό «Institute for the Study of War». Αυτό είναι το κόστος των «επιθέσεων κρέατος», όπως οι ίδιοι οι Ρώσοι ονομάζουν την τακτική της μαζικής κατά μέτωπον επίθεσης.

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Αν συγκρίνουμε το συγκεκριμένο μέγεθος με τον αριθμό των νεκρών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για τη Ρωσία (που διήρκεσε κατά τι λιγότερο από όσο διαρκεί η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»), διαπιστώνουμε κάποια πρόοδο. Τότε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, η Ρωσία είχε το λιγότερο 1.700.000 απώλειες, ενώ τώρα μόνον 700.000. Υπάρχει, λοιπόν, περιθώριο για ένα ακόμη εκατομμύριο – εκεί δεν είναι Δύση, για να ψειρίζουν την αξία της ζωής. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι ακόμη και για τη Ρωσία του Πούτιν, όπου «οι άνθρωποι είναι το νέο πετρέλαιο», θεωρούνται δηλαδή αναλώσιμος φυσικός πόρος, είναι δύσκολο να βρεθεί κρέας για τη μηχανή του κιμά στην Ουκρανία, χωρίς ο πόλεμος να γίνει αισθητός στις πόλεις. Οι επαρχίες έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν, ομοίως και οι φυλακές, ακόμη και εισαγωγές έκαναν από τη Βόρειο Κορέα.

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Επειτα, αξίζει να προσέξουμε πως οι Ουκρανοί βύθισαν υπερσύγχρονη ρωσική κορβέτα (ναυπηγηθείσα μόλις το 2023, με όλα τα αξεσουάρ της σύγχρονης τεχνολογίας) μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης. Δεν είναι μόνο το τεχνολογικό σκέλος της επιχείρησης που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, είναι επίσης το οργανωτικό. Πώς στήθηκε, δηλαδή, η επιχείρηση, με αξιοθαύμαστη ταχύτητα και μυστικότητα. Οι Ουκρανοί έχουν αλλάξει τη μορφή του πολέμου και η μεγάλη Ρωσία του σύγχρονου τσάρου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί τους. Είναι κοινός τόπος, εδώ και χρόνια, ότι νίκη σε αυτό τον πόλεμο για τον Πούτιν δεν μπορεί να υπάρξει· τελευταία όμως, η έκβασή του αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με ήττα για τον Πούτιν.

Αυτό δεν είναι καλό για τον Βλαδίμηρο, διότι είναι γνωστό από την Ιστορία τι συμβαίνει στους τσάρους εκείνους που χάνουν πολέμους: κατά κανόνα, δεν έχουν καλό τέλος. (Εναν εξ αυτών, που δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του, τον σκότωσαν στο ξύλο οι αξιωματικοί του…). Ο Βλαδίμηρος έχει επίγνωση του κινδύνου να πέσει θύμα του συστήματος που έφτιαξε και ο φόβος του προκαλεί την ένταση, αλλά και την επέκταση του πολέμου, με δήθεν τυχαία πλήγματα εντός ευρωπαϊκού εδάφους, που αποσκοπούν να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ. Η τακτική της καταστροφής των πολιτικών υποδομών, προκειμένου να καμφθεί το ηθικό των Ουκρανών, όπως και οι προκλήσεις στη Βαλτική και την Πολωνία, είναι η αντίδραση του Πούτιν στον φόβο της ήττας.

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Τον ίδιο φόβο παρατηρούμε και στη ρητορική του περί ειρήνης, που ακούσαμε στη δήθεν Γιάλτα της Σενζέν. Ο Πούτιν μιλάει για ειρήνη στην Ουκρανία (άλλο αν την έδιωξε ο ίδιος με τον πόλεμό του), αυτό που εννοεί, όμως, με τον συγκεκριμένο όρο είναι η δική του νίκη και μάλιστα εις βάρος και της Δύσης, αν προσέξουμε τους όρους που αφορούν την υποχώρηση του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη. Δηλώνει, μάλιστα, ότι στόχος του είναι η «αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία – φράση που ακούγεται περισσότερο ως απειλή και παραπέμπει σε νεκροταφεία. Στη φράση αυτή υπάρχει επίσης μια ειρωνική απήχηση από την ομιλία, που αποδίδει ο Τάκιτος στον ηττημένο κέλτη πολέμαρχο Καλγκάκους, και η οποία θεωρείται μία από τις αρχαιότερες καταγγελίες του ιμπεριαλισμού: «Φτιάχνετε μια έρημο και την ονομάζετε ειρήνη». Τέτοια ειρήνη θέλει ο Βλαδίμηρος στην Ουκρανία.

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Τέλος, μένει το ερώτημα της χρήσης πυρηνικών εκ μέρους της Ρωσίας, απειλή την οποία ο Βλαδίμηρος υποβάλλει κατά καιρούς στη διεθνή κοινή γνώμη. Δεν είναι, όμως, όσο απλό θα ήθελε να πιστέψουμε για τρεις λόγους. Κατ’ αρχάς, δεν έχει κανένα νόημα στο τακτικό επίπεδο, παρά μόνο στο στρατηγικό, δηλαδή να πληγεί μία πόλη. Αυτό, όμως, θα απομόνωνε τελείως τον Πούτιν, ακόμη και από την Κίνα, από την οποία το καθεστώς του είναι πια πλήρως εξαρτημένο. Και το τελευταίο είναι ότι, πες ότι οι Ρώσοι πατάνε το κουμπί, είμαστε βέβαιοι ότι θα φύγουν οι πύραυλοι; Μιλάμε για ρωσική τεχνολογία σε τελευταία ανάλυση…