Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ψήφισε ομόφωνα την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής, ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα

Μερικές φορές ο ηγέτης-«ήρωας» μιας εταιρείας μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αδυναμία της. Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, αυτό ονομάζεται «κίνδυνος εξάρτησης από πρόσωπο-κλειδί» (key person risk). Πρόκειται για τον κίνδυνο να καταστεί μια εταιρεία τόσο εξαρτημένη από ένα συγκεκριμένο άτομο, ώστε η απώλειά του να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε αυτήν.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς τη Nvidia ως εταιρεία «πολύ μεγάλη για να αποτύχει» (too big to fail) χωρίς να φέρει στο μυαλό του τον Τζένσεν Χουάνγκ, σχολίαζε το ιστότοπος The Conversation. Ο ίδιος ηγήθηκε της Nvidia από τότε που τη συνίδρυσε το 1993, μετατρέποντάς την σε κεντρικό παίκτη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και σε μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση χωρίς προηγούμενο της τάξης των 4 τρισ. δολαρίων.

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Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι εξελίξεις στη Nvidia ήταν καταιγιστικές, ξεπερνώντας ακόμη και τα πιο ευφάνταστα σενάρια του Χόλιγουντ. Στα μέσα του μήνα ο Χουάνγκ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, στον απόηχο σκανδάλου που αφορούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και καταγγελίες για εταιρική κατασκοπεία.

Μετά τις αρχικές πιέσεις το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε – δύο φορές μάλιστα – ότι δεν είχε σκοπό να τον επαναφέρει στη θέση του. Την περασμένη εβδομάδα όμως και ύστερα από παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, το ίδιο αυτό διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επιστροφή του ως επικεφαλής της εταιρείας.

Τώρα με την επιστροφή του ως «Μίδας» της Nvidia που μέχρι τώρα ό,τι έπιασε έγινε χρυσός, ο Χουάνγκ αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της καριέρας του – να οδηγήσει την εταιρεία που συνίδρυσε μέσα από τις συμπληγάδες των αγορών σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για την ΤΝ παραμένουν αυξημένες. Όλα αυτά την ώρα που εκκρεμούν έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την εταιρεία αλλά και έρευνες των αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας από την Κίνα, κάτι που το Πεκίνο έχει αρνηθεί ότι ισχύει.