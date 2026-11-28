Στο δοκίμιό της «Αλήθεια και πολιτική» (1967), η Χάνα Αρεντ έγραφε ότι «αν η ενημέρωση για τα γεγονότα δεν είναι εγγυημένη και αν τα ίδια τα γεγονότα αμφισβητούνται, η ελευθερία της έκφρασης είναι μια φάρσα». Με την έννοια αυτή, έλεγε τις προάλλες ο Αλέν Φινκελκρότ σε μια συζήτηση με τη Ζουλιά Καζέ που οργάνωσε η «Libération», καλώς κόπηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας η ρωσίδα δημοσιογράφος Ξένια Φεντόροβα, καθώς δεν εξέφραζε απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά επαναλάμβανε τα ψέματα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου. Κατά τα άλλα, όμως, «πρέπει να διαφυλάσσεται η ελευθερία της έκφρασης τόσο για τη ριζοσπαστική Αριστερά, όσο και για τη λεγόμενη Ακροδεξιά. Σε μια ανοιχτή κοινωνία, καμιά άποψη δεν είναι κυρίαρχη, γι’ αυτό και όλες συγκρούονται μεταξύ τους».

Ο 77χρονος Φινκελκρότ, συγγραφέας βιβλίων όπως «Η ήττα της σκέψης», χαρακτηρίζεται από τους επικριτές του «réac» (αντιδραστικός) επειδή υποστηρίζει με εμμονή «αντιπροοδευτικές» απόψεις και γενικά του αρέσει να προκαλεί. Καλούσε, για παράδειγμα, συστηματικά στην εκπομπή του Répliques τον Ρενό Καμί, εμπνευστή της θεωρίας της «μεγάλης αντικατάστασης» (των γηγενών από τους μετανάστες, κυρίως μουσουλμάνους), μόνο και μόνο για να τη σπάει στην Αριστερά. Ακόμη κι εκείνος όμως παραδέχεται πλέον ότι ο Καμί το παρατράβηξε, μιλώντας για «γενοκτονία μέσω υποκατάστασης». Ακόμη κι εκείνος εξεγείρεται όταν ακούει τον Ερίκ Ζεμούρ να λέει ότι θα προτιμούσε να φροντίζουν τους ηλικιωμένους ρομπότ παρά ξένοι. «Το «οτιδήποτε πλην μεταναστών» αποτελεί τον ορισμό της απανθρωπιάς», αναγνωρίζει. Και δεν καλεί πλέον τέτοιους ανθρώπους στην εκπομπή του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για τη 42χρονη Καζέ, που έγραψε μαζί με τον Τομά Πικετί το βιβλίο «Μια ιστορία της πολιτικής σύγκρουσης. Εκλογές και κοινωνικές ανισότητες στη Γαλλία», τα πράγματα είναι πιο απλά. Ορθώς απήργησαν οι δημοσιογράφοι της Radio France και πέτυχαν να μην πάρει εκπομπή ο Σαρλ Σαπέν, υποδιευθυντής μιας εφημερίδας που έχει καταδικαστεί επανειλημμένα για ρατσιστικές απόψεις. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει έλεγχος τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια οπτικοακουστικά μέσα: οι Γάλλοι βλέπουν σήμερα τρεις με τέσσερις ώρες την ημέρα τηλεόραση, στην πλειονότητά τους είναι πάνω από 55 ετών, αυτοί δηλαδή που ψηφίζουν περισσότερο, και συνήθως παρακολουθούν ένα μόνο ειδησεογραφικό κανάλι. Αν λοιπόν το συγκεκριμένο κανάλι δεν σέβεται τον πλουραλισμό, οι τηλεθεατές δεν έχουν μια σφαιρική ενημέρωση. Ελεγχος πρέπει να γίνεται και στα social media, από τα οποία ενημερώνονται όλο και περισσότεροι, κάτι που ξεκίνησε να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με το Digital Service Act, αλλά έχει δυσκολέψει πολύ λόγω της εμμονής του Ντόναλντ Τραμπ να απαντάει με επιβολή δασμών σε κάθε προσπάθεια ρύθμισης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

To ζήτημα της θέσης των ακροδεξιών απόψεων στη δημόσια τηλεόραση απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες και την Ισπανία, όταν η δημοσιογράφος της TVE Σίλβια Ιντσαουρόντο το έθεσε δημοσίως και το ακροδεξιό Vox, που ελπίζει βασίμως να λάβει μέρος στην επόμενη κυβέρνηση, την κατήγγειλε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Οι αναλυτές στους οποίους απευθύνθηκε η «El País» για να σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή συμφωνούν ότι η συζήτηση αυτή γίνεται σε λάθος βάση. «Το να υπερασπίζεσαι το δημοκρατικό σημαίνει να συμβιώνεις με το αντιδημοκρατικό», λέει για παράδειγμα ο σύμβουλος επικοινωνίας Αντόνι Γκουτιέρεθ Ρουμπί. «Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τη λογική των αλγορίθμων, οι οποίοι εξορίζουν τις απόψεις που μπορεί να σε ενοχλήσουν, σε κλείνουν σε μια τεχνολογική φούσκα με εθιστικό περιεχόμενο και μετατρέπουν τον κόσμο σε έναν καθρέφτη, του εαυτού σου, όχι σε ένα ανοιχτό παράθυρο».

Διαφήμιση

Η εμπειρία μας από τη Γαλλία και την Ιταλία, σημειώνει από την πλευρά του ο πολιτικός επιστήμονας Γκιγέρμο Φερνάντεθ-Βάθκεθ, δείχνει ότι δεν μπορείς να αποκλείεις ένα κόμμα που υποστηρίζεται από εκατομμύρια πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα στην Ισπανία είναι γιατί δεν γίνονται περισσότερες έρευνες για το Vox – για τις θέσεις του, για τη λειτουργία του, για τη χρηματοδότησή του -, ιδίως από ορισμένα συντηρητικά μέσα. Δεν πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις συνεντεύξεις με στελέχη του Vox, αλλά τον δημόσιο λόγο από την έλλειψη κριτικής δημοσιογραφίας για το Vox.