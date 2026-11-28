Διασταυρώσεις σε ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, τράπεζες και Μητρώο Διαθηκών l Ψηφιακός φάκελος για κάθε σχολάζουσα κληρονομιά l Πότε μια περιουσία περνά στο Δημόσιο

Γκάζι στις διαδικασίες εντοπισμού και εκκαθάρισης των «ορφανών» κληρονομιών πατά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το 2027, επιστρατεύοντας ψηφιακά εργαλεία για την αναζήτηση ακινήτων αποβιωσάντων, την ανεύρεση των νόμιμων κληρονόμων και την εξακρίβωση των κληρονομικών δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Από έναν απλήρωτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και από οφειλές για κοινόχρηστα μάθαινε σε αρκετές περιπτώσεις το Δημόσιο ότι ένα ακίνητο είχε μείνει χωρίς βέβαιο κληρονόμο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονταν 6.500 εκκρεμείς υποθέσεις κληρονομιών, εκ των οποίων οι 4.500 αφορούσαν σχολάζουσες κληρονομιές και οι υπόλοιπες 2.000 κληρονομιές υπό εκκαθάριση. Η αξία των συγκεκριμένων περιουσιών παραμένει άγνωστη.

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Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση εντοπισμού των «ορφανών» κληρονομιών θα έχει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-diadoxi», η οποία προβλέπεται να διασυνδεθεί ακόμη και με τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών, το Μητρώο Διαθηκών και το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Κάθε σχολάζουσα κληρονομιά θα αποκτήσει τον δικό της ψηφιακό φάκελο.

Το ξεκαθάρισμα των σχολαζουσών κληρονομιών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για το 2027. Μέσα στο επόμενο έτος προωθείται η πλήρης εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση των αποφάσεων που εκκρεμούν, την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

Η πλατφόρμα «e-diadoxi»

Στη νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών, στο οποίο θα μεταφερθούν εντός τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας της και οι εκκρεμείς υποθέσεις σχολαζουσών κληρονομιών που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

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Για τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό των σχολαζουσών κληρονομιών η πλατφόρμα προβλέπεται να διασυνδεθεί με εννέα ηλεκτρονικές βάσεις και πληροφοριακά συστήματα: το Μητρώο Πολιτών, την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Διαθηκών, τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ληξιαρχεία των δήμων, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (ΕΜΑ), το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα αναζητούνται οι συγγενείς του αποβιώσαντος έως και την πέμπτη κληρονομική τάξη, θα εντοπίζονται τυχόν αποποιήσεις κληρονομιάς και θα διαπιστώνεται εάν υπάρχει διαθήκη. Στη διαδικασία επιστρατεύεται και η ΑΑΔΕ, η οποία θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον έχουν περάσει εννέα μήνες από τον θάνατο ενός φορολογουμένου χωρίς να έχουν εμφανιστεί οι κληρονόμοι του.

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Οι έξι διασταυρώσεις

Τον δρόμο για την ηλεκτρονική αναζήτηση ακινήτων και κληρονόμων έχει ανοίξει η απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία το πληροφοριακό σύστημα κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών αποκτά πρόσβαση σε έξι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ειδικότερα, οι νέες διασυνδέσεις αφορούν:

1 Συγγενείς αποβιωσάντων. Από το Μητρώο Πολιτών θα αντλούνται στοιχεία για πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών. Με τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνεται το οικογενειακό δέντρο του αποβιώσαντος προκειμένου να εξακριβώνεται εάν υπάρχουν πρόσωπα με κληρονομικά δικαιώματα.

2 Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Με «κλειδιά» τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης ή θανάτου και άλλα προσωπικά στοιχεία θα αναζητούνται ληξιαρχικές πράξεις θανάτου τόσο των κληρονομουμένων όσο και συγγενών τους, ώστε να ξετυλίγεται το κουβάρι της κληρονομικής διαδοχής.

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3 Ακίνητα στο Κτηματολόγιο. Με βάση τον ΑΦΜ θα εντοπίζονται ακίνητα που ανήκουν σε σχολάζουσες κληρονομιές. Οι υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους τους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τις διευθύνσεις των ακινήτων, στοιχεία για τα κτίσματα και τα ποσοστά ιδιοκτησίας.

4 Ακίνητα στο Περιουσιολόγιο. Από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ θα αντλούνται στοιχεία για την ακίνητη περιουσία που είχαν δηλώσει στην εφορία φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν φύγει από την ζωή. Τα στοιχεία θα αξιοποιούνται από τους εκκαθαριστές και τους κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών για την καταγραφή των ακινήτων που διαχειρίζονται.

5 Κτηματολογικά έγγραφα. Οι εκκαθαριστές και οι κηδεμόνες θα μπορούν να ανακτούν ηλεκτρονικά τις κτηματολογικές εγγραφές και να υποβάλλουν ψηφιακά τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές.

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6 Τραπεζικούς λογαριασμούς. Με τη διασταύρωση του IBAN και του ΑΦΜ θα επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών των σχολαζουσών κληρονομιών κατά την καταχώρισή τους στα αντίστοιχα μητρώα.

Πότε κληρονομεί το Δημόσιο

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο προσώπου που έχει αφήσει κινητή ή ακίνητη περιουσία και εφόσον δεν υπάρχει βέβαιος κληρονόμος προβλέπεται η αυτόματη έναρξη, μέσω της «e-diadoxi», της διαδικασίας αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Στην πλατφόρμα θα αναρτάται πρόσκληση προς όσους θεωρούν ότι έχουν κληρονομικό δικαίωμα να το δηλώσουν εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών.

Εάν μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανάρτηση της πρόσκλησης δεν έχει δηλωθεί νόμιμος κληρονόμος, δεν υπάρχει εκκρεμοδικία και από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν προκύπτει η ύπαρξη άλλου κληρονόμου πλην του Δημοσίου, υποβάλλεται αίτηση για τη δικαστική βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

Ταχύτερη διαδικασία προβλέπεται για κληρονομιές προσώπων που απεβίωσαν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και για τις οποίες δεν είχε ήδη κινηθεί η σχετική δικαστική διαδικασία έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Εφόσον από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαδοχή βάσει διαθήκης και ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι έως και την πέμπτη κληρονομική τάξη ή όλοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά, το κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου διαπιστώνεται με υπουργική πράξη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η πράξη αναρτάται στην πλατφόρμα για έναν μήνα, ενώ μετά τη λήξη της ανάρτησης παρέχεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή αίτησης θεραπείας.

Με το ξεκαθάρισμα των υποθέσεων αυτών ανοίγει και ο δρόμος για την αξιοποίηση των ακινήτων που θα περιέλθουν στο Δημόσιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι κατοικίες που κρίνονται κατάλληλες θα μπορούν να αξιοποιούνται στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής.

Δημόσια περιουσία

Εκτός από το ξεκαθάρισμα των «ορφανών» κληρονομιών, το οικονομικό επιτελείο δρομολογεί για το 2027 μια σειρά παρεμβάσεων στο μέτωπο της δημόσιας περιουσίας, από την καταγραφή των κρατικών ακινήτων μέχρι τον εντοπισμό αυθαιρεσιών στις παραλίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στα έργα που προωθούνται περιλαμβάνονται:

n Δημόσια κτήματα. Αναπτύσσεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα συνδεθεί με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και θα επιτρέπει την ηλεκτρονική αναζήτηση των ακινήτων του Δημοσίου και την παρακολούθηση των μεταβολών τους.

n Παραλίες. Για την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον αιγιαλό και την παραλία επιστρατεύονται τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες και drones. Στα σκαριά βρίσκεται και ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση αδειών για κοινωνικές εκδηλώσεις σε χώρους αιγιαλού και παραλίας.

n Κτηματικές Υπηρεσίες. Πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις Κτηματικές Υπηρεσίες είτε για συνάντηση με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Προωθείται επίσης η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών.

nΜισθώσεις. Δρομολογούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών με στόχο να αξιοποιηθούν καλύτερα τα ακίνητα του Δημοσίου και να περιοριστεί το κόστος στέγασης. Για τον σκοπό αυτό προωθείται και η δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας μισθώσεων.