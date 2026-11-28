Μόλις το 15,7% των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι είχε υλοποιηθεί πλήρως τον Ιούλιο του 2026, ενώ οι πιο φιλόδοξες προτάσεις για κοινό δανεισμό παραμένουν σε εκκρεμότητα

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις, προχθές, των ευρωπαίων ηγετών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν οδήγησαν σε προσέγγιση που θα αποτελούσε τη βάση μιας πιθανής συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Η Ευρώπη εμφανίστηκε μοιρασμένη. Πάντα ήταν, ο πλούσιος Βορράς ανέκαθεν είχε επιφυλάξεις με τις χώρες του Νότου αλλά, τελικά, οι πολιτικές της συνοχής κυριαρχούσαν. Φέτος, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τόσο διαφορετικά που ανάγκασαν τον έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη θα χάσει έδαφος στη νέα διεθνή συγκυρία, αν εγκαταλειφθεί το πνεύμα της έκθεσης Ντράγκι.

Δύο χρόνια μετά την παρουσίασή της, η έκθεση Ντράγκι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά η εφαρμογή της προχωρεί με άνισους ρυθμούς. Τον Ιούλιο του 2026, είχε υλοποιηθεί πλήρως μόλις το 15,7% των συστάσεών της και μερικώς το 25,6%. Βήματα έχουν γίνει στην κοινή αμυντική πολιτική, στην εξασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου. Προχωρούν, επίσης, οι πρωτοβουλίες για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεπεραστεί οι εθνικές αντιστάσεις.

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Οι πιο φιλόδοξες προτάσεις, όμως, εκκρεμούν: η καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, ως μόνιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, η διεύρυνση της δημοσιονομικής δυνατότητας της ΕΕ και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, ακόμα, στην ενεργειακή ενοποίηση και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Το σημερινό παράδοξο είναι ότι πολλές από τις πολιτικές δυνάμεις που οικοδόμησαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, υπό την πίεση του αντισυστημισμού, ακροδεξιού ή και ακροαριστερού, καταφεύγουν εκ νέου στη στενή λογική του θεωρούμενου εθνικού συμφέροντος.

Ο πολιτικός ορίζοντας των επόμενων εκλογών υποκαθιστά τον ιστορικό ορίζοντα της Ευρώπης. Ενώ η έκθεση Ντράγκι περιγράφει τις προϋποθέσεις για να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι την ευημερία και την αυτονομία τους, οι κυβερνήσεις τους διαπραγματεύονται με όρους εσωτερικού πολιτικού κόστους. Με αποτέλεσμα, στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν τον ευρωσκεπτικισμό, να υπάρχει φόβος μήπως στην ουσία τον δικαιώνουν.

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Ο φοβικός τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τα άκρα ενέχει ακόμα έναν κίνδυνο: την πιθανότητα κυριαρχίας στη σχέση με τη Ρωσία ενός πνεύματος συγγενούς προς το πνεύμα Τσάμπερλεν, μιας πολιτικής κατευνασμού στην Ευρώπη. Αν επικρατήσει αυτό το πνεύμα, για το οποίο εργάζονται και ρωσικά συστήματα υβριδικού πολέμου κατά της ευρωπαϊκής ηπείρου συνεπικουρούμενα από την προπαγάνδα, η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης θα υποστεί βαρύ πλήγμα – και μαζί ακόμα βαρύτερο θα είναι το πλήγμα κατά της κουλτούρας της ελευθερίας, που είναι η ιδρυτική ιδέα του δημοκρατικού κόσμου.

Νομίζω ότι από αυτή τη μακροπρόθεσμη ανησυχία προέκυψε η προχθεσινή παρέμβαση του έλληνα Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Γι’ αυτό, πέρα από τα ελληνικά συμφέροντα, ο Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα της συνέπειας που οφείλει η Ευρώπη στις διακηρύξεις της: τι Ευρώπη θέλουμε και πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε σε αυτήν. Να επενδύσουμε στη στρατηγική αυτονομία, στην ανταγωνιστικότητα, στην κοινή άμυνα και στην κοινωνική συνοχή. Το στοίχημα είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική, μια οικονομικά ισχυρότερη και πολιτικά αποτελεσματικότερη Ευρώπη.

Η διαπραγμάτευση του Δεκεμβρίου θα είναι μια πρώτη ουσιαστική δοκιμασία για το στοίχημα της Ευρώπης. Θα δείξει αν οι ηγεσίες αντιλαμβάνονται ότι, στη νέα διεθνή πραγματικότητα, το εθνικό συμφέρον προστατεύεται μόνο υπό την ομπρέλα του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Και ενδέχεται να μην μπορεί να διασφαλιστεί εκτός του πλαισίου μιας ισχυρής Ευρώπης.