Με το Πάσχα να βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά, πολλοί είναι εκείνοι που ήδη έχουν μεριμνήσει και έχουν κλείσει θέση σε κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα για το εορταστικό τραπέζι.

Υψηλές οι πληρότητες

Οι επιλογές πολλές, με τα καταστήματα να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους πελάτες τους.

Εορταστικά μενού Μ. Σαββάτου στα 90€ και Κυριακής του Πάσχα στα 80€ προσφέρει μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Αρκετοί είναι αυτοί που θα επιλέξουν ταβέρνα στη γειτονιά τους. Στη Βάρη, οι σούβλες είναι έτοιμες. Στα δυτικά, στο Χαϊδάρι, γνωστό εστιατόριο προσφέρει το δικό του μενού με 31€ το άτομο.

Στη Θεσσαλονίκη, οι πληρότητες είναι ήδη υψηλές. Στη Λάρισα, σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, η τιμή μπουφέ κατ’ άτομο είναι στα 47 ευρώ και παιδιά έως 10 ετών στα 20€.

Για όσους συνδυάσουν Ρόδο με Πάσχα, το καζίνο έχει τη δική του πρόταση, ενώ και στην Πάτρα τα μαγαζιά είναι έτοιμα.