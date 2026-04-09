Η περίοδος των ιερών ημερών του Πάσχα συνδέεται για πολλούς πιστούς με εμπειρίες – θαύματα. Σε γνωστά προσκυνήματα της Ελλάδας έχουν καταγραφεί μαρτυρίες για θεραπείες και ανεξήγητα περιστατικά, αρκετά από τα οποία σχετίζονται με την πίστη, την προσευχή και την εκπλήρωση ταμάτων.

Θεραπεία παιδιού στην Παναγία της Τήνου Μία από τις πιο γνωστές μαρτυρίες αφορά οικογένεια που επισκέφθηκε το προσκύνημα της Παναγίας στην Τήνο με παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με την αφήγηση που έχει διαδοθεί, οι γονείς άφησαν τάμα και προσευχήθηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Λίγους μήνες αργότερα, όπως υποστήριξαν, οι εξετάσεις έδειξαν σημαντική βελτίωση της υγείας του παιδιού και επέστρεψαν στο νησί για να ευχαριστήσουν.

Ανακούφιση από σοβαρό πόνο στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα Πιστοί που επισκέπτονται τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα έχουν αναφέρει περιστατικά όπου ένιωσαν άμεση ανακούφιση από χρόνιους πόνους μετά από προσευχή. Σε ορισμένες αφηγήσεις, άνθρωποι που αντιμετώπιζαν έντονους πόνους ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ένιωσαν βελτίωση, την οποία απέδωσαν στη μεσιτεία του Αγίου.

Μαρτυρία για θεραπεία όρασης στην Παναγία Σουμελά Στο προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, έχει καταγραφεί μαρτυρία γυναίκας που υποστήριξε ότι παρουσίασε βελτίωση σε πρόβλημα όρασης μετά από προσκύνημα και προσευχή. Η ίδια, σύμφωνα με την παράδοση που μεταφέρεται, επέστρεψε αργότερα αφήνοντας τάμα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Περιστατικό στην Κέρκυρα – Ο Άγιος Σπυρίδωνας Σε μαρτυρίες που συνδέονται με τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα , πιστοί έχουν αναφέρει περιστατικά όπου απέφυγαν σοβαρό ατύχημα ή βρέθηκαν σε δύσκολες συνθήκες και τελικά σώθηκαν. Σε ορισμένες αφηγήσεις, οι ίδιοι αποδίδουν τη σωτηρία τους σε προσευχή που έκαναν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας .

Η εμπειρία πιστών με το Άγιο Φως Ορισμένοι προσκυνητές που βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα το Μεγάλο Σάββατο αναφέρουν εμπειρίες που θεωρούν θαυμαστές, όπως η αίσθηση έντονης συγκίνησης ή η πεποίθηση ότι το Άγιο Φως δεν προκαλεί εγκαύματα τα πρώτα λεπτά μετά την αφή του.

Οι παραπάνω ιστορίες βασίζονται σε μαρτυρίες πιστών και εκκλησιαστικές αφηγήσεις που μεταφέρονται μέσα από τα χρόνια. Για πολλούς αποτελούν ζωντανό στοιχείο της παράδοσης και της πίστης που συνοδεύει τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.