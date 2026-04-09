Η προθεσμία έληξε και πλέον η μη καταβολή του Δώρου Πάσχα θεωρείται ποινικό αδίκημα. Για το 2026, όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα όφειλαν να δουν το δώρο στους λογαριασμούς τους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου. Το Δώρο Πάσχα και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε εργοδότη!

Έτσι, αν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, το δώρο παραμένει άφαντο, ο νόμος σάς δίνει συγκεκριμένα εργαλεία για να διεκδικήσετε τα χρήματά σας, καθώς η καταβολή του είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται να γίνει σε είδος (π.χ. δωροεπιταγές ή προϊόντα), αλλά αποκλειστικά σε χρήμα.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Αν δεν έχετε πληρωθεί, μπορείτε να κινηθείτε άμεσα με τους εξής τρόπους:

Προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Η υπηρεσία θα συντάξει μηνυτήρια αναφορά η οποία διαβιβάζεται απευθείας στον Εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης στον εργοδότη.

Αυτόφωρη Διαδικασία: Η μη καταβολή του δώρου επισύρει τη διαδικασία του αυτοφώρου. Μπορείτε να υποβάλετε μήνυση απευθείας στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να ζητήσετε την άμεση σύλληψη του εργοδότη.

Καταγγελία μέσω Σωματείου: Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω του https://www.hli.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/.

Πώς υπολογίζεται

Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Προϋπόθεση καταβολής του είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2025 μέχρι 30-04-2025. Ως βάση του υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το δώρο Πάσχα που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Kαι οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Πάσχα.