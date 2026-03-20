  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ενεργοποίησαν τις αντιαεροπορικές άμυνές τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής για να αντιμετωπίσουν πυραυλικές επιθέσεις, με τη Σαουδική Αραβία να αναχαιτίζει τουλάχιστον επτά drones.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
  • Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KUNA.
  • Ιρανικά drones έπληξαν την Πέμπτη διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία και δύο στο Κουβέιτ, την επομένη του πλήγματος στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ΥΦΑ του Κατάρ.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη.
  • Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από τρεις ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων, με τον ισραηλινό στρατό να ανιχνεύει εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου με κεφαλή βόμβας διασποράς προς το βόρειο Ισραήλ.
  • Θραύσμα έπεσε στη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.
  • Το Πεντάγωνο φέρεται να ζήτησε κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post.
  • Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο θα επιστρέψει στο Κογκρέσο για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση.
  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Κομισιόν να παρουσιάσει εργαλειοθήκη με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.
  • Οι ηγέτες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση για μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας.
  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότείνε τη δημιουργία πλαισίου του ΟΗΕ για αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ.

