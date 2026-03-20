- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ενεργοποίησαν τις αντιαεροπορικές άμυνές τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής για να αντιμετωπίσουν πυραυλικές επιθέσεις, με τη Σαουδική Αραβία να αναχαιτίζει τουλάχιστον επτά drones.
- Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
- Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KUNA.
- Ιρανικά drones έπληξαν την Πέμπτη διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία και δύο στο Κουβέιτ, την επομένη του πλήγματος στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ΥΦΑ του Κατάρ.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη.
- Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά από τρεις ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων, με τον ισραηλινό στρατό να ανιχνεύει εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου με κεφαλή βόμβας διασποράς προς το βόρειο Ισραήλ.
- Θραύσμα έπεσε στη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.
- Το Πεντάγωνο φέρεται να ζήτησε κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post.
- Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο θα επιστρέψει στο Κογκρέσο για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση.
- Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Κομισιόν να παρουσιάσει εργαλειοθήκη με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.
- Οι ηγέτες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση για μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας.
- Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότείνε τη δημιουργία πλαισίου του ΟΗΕ για αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ.
Ο Μακρόν προτείνει πλαίσιο του ΟΗΕ για πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στην πιθανότητα «πλαισίου του ΟΗΕ» όσον αφορά μελλοντική αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ, αφού σιγήσουν τα όπλα, κρίνοντας πως κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να βοηθήσει».
Φον ντερ Λάιεν: Συγχαίρω τον Νίκο Χριστοδουλίδη – Η ασφάλεια της Κύπρου αφορά όλη την ΕΕ
«Η Κύπρος έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτόν τον πόλεμο περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως επισήμανε, η αντίδραση της Κύπρου έστειλε «ένα σαφές, ενιαίο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η ίδια τόνισε πως «επαινώ τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης και την Προεδρία που συνεχίζει να αποδίδει». Η ίδια αναφέρθηκε στη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας πως «υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο, και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
Η φαινομενικά αθώα συνήθεια ενός Γάλλου αξιωματικού πάνω στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» αποκάλυψε άθελά του τη θέση του πλοίου στη Μεσόγειο, ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου έχει αποσταλεί για να συνδράμει στην άμυνα του νησιού. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, Ο Αρτύρ (ψευδώνυμο) συνήθιζε να κάνει τζόκινγκ στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου. […]
Ο Χοσεΐν Ντεγκάν φέρεται να είναι ο αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί σύμφωνα με ιρανικά μέσα
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Iran International η Τεχεράνη φέρεται να όρισε τον πρώην υπουργό Aμυνας ως νέο γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας