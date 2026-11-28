Τι σημαίνει διαφθορά; Να εκμεταλλεύεσαι το αξίωμα που κατέχεις για να αποκομίζεις προσωπικά οφέλη. Εάν μάλιστα σε έχουν τοποθετήσει εκεί οι πολίτες, με την ψήφο τους, τότε η συμπεριφορά σου είναι εξόχως ατιμωτική.

Υπάρχουν άνθρωποι που αναμείχθηκαν στην πολιτική αποσκοπώντας εξαρχής στον πλουτισμό. Που δεν τους έθελγε η ευθύνη ούτε καν η δόξα παρά η εξαργύρωση της κάθε θέσης. Υπάρχουν κι άλλοι, που σταδιακά γλυκάθηκαν. Ενέδωσαν στον πειρασμό, αμαύρωσαν ένα άμεμπτο – ίσως και ηρωικό ακόμα – παρελθόν διότι, στα πενήντα ή στα εξήντα τους, έκριναν ότι τους αξίζει να μένουν σε μια σπιταρόνα. Να τρώνε στα πολυτελέστερα εστιατόρια. Να πηγαίνουν κρουαζιέρες με θαλαμηγούς «φίλων», δηλαδή χορηγών. Η βουλιμία στα μάτια τους μου προξενεί αηδία.

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Οσους αντίθετα βλέπουν ξαφνικά το νόημα στα μάτια μιας γυναίκας, κατά κανόνα δεκαετίες νεότερης, και διαφθείρονται για χάρη της, τους νιώθω Δον Κιχώτες που σκιαμαχούν με τη φθορά και με τον θάνατο. Η κοινωνία θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζει με επιείκια. Αλίμονο. Αμα δεν πρόκειται για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τους μαστιγώνουν και τους λοιδορούν αλύπητα. Δεν συγχωρούνται όποιοι από έρωτα εκπίπτουν.

«Εχει το λάδωμα την τέχνη του» μου έλεγε ένας φίλος, βαθιά χωμένος στην πιάτσα. «Συχνά εκείνος που θέλεις να εξαγοράσεις είναι απείρως φθηνότερος από όσο φαντάζεσαι. Ο Φρανσουά Φιγιόν πήγαινε φουλαριστός το 2017 για Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δέχθηκε ως δώρο κάτι χειροποίητα ρούχα αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ. Κι αυτή υπήρξε η ταφόπλακα της πολιτικής σταδιοδρομίας του. Ετσι άνοιξε ο δρόμος για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ψωνίζει σχεδόν απ’ τα καλάθια».

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Θα μπορούσε η δημοκρατία μας να εξαλείψει τη διαφθορά; Το βρίσκω ουτοπικό. Ο κόσμος που είναι έτοιμος να λιθοβολήσει τον κλέφτη, περιμένει από τον πολιτικό να λειτουργεί σαν πατερούλης. Να τον κερνάει, να τον ξελασπώνει, να του βρίσκει δουλειά…

«Ποτέ εγώ!» σε ακούω να εξανίστασαι, αγαπημένε μου αναγνώστη. «Ποτέ εσύ. Ο διπλανός σου». «Μα ο διπλανός μου είναι ΚΚΕ!». «Θα τον στηρίξει άρα τη δύσκολη ώρα το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο όπου θα τον πάνε. Και καλά θα κάνει. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, είναι δομημένη σε ανθρωποδίκτυα. Φιλολαϊκή πολιτική δεν σήμαινε να φτιάξεις κοινωνικό κράτος. Αλλά να εκλαϊκεύσεις το πελατειακό. Να έχει ο καθένας πρόσβαση μέσω μιας γνωριμίας του. Σου θυμίζω ότι στον στρατό το ζητούμενο δεν ήταν να ξέρεις τον στρατηγό. Αλλά τον λοχία. Ο λοχίας – το “πιλάφι” στο ναυτικό – κανόνιζε τις άδειες και τις μεταθέσεις».

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Εχω συμφιλιωθεί με το σύστημα; Παριστάνω τον ρεαλιστή ενώ έχω καταντήσει κυνικός; Οχι! Η καταγγελία, τις προάλλες, για έναν υφυπουργό ότι είχε χώσει εικονικά την κόρη του σε μια ομάδα χάντμπολ για να κερδίσει μόρια και να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, μου την έδωσε πολύ άσχημα. Περισσότερο κι από ό,τι αν κατηγορούνταν ο συγκεκριμένος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων.

Επιλογή σου να τσαλαβουτάς στη διαφθορά. Να κοροϊδεύεις όσους σε ψήφισαν, ας πρόσεχαν. Κι άμα πιαστείς κι αν δεν βρεθεί κανείς να σε καλύψει, να καταλήξεις μέχρι και στη φυλακή. Το παιδί σου όμως δεν έχεις δικαίωμα να το εκμαυλίζεις σε τέτοια τρυφερή ηλικία. Να του διδάσκεις ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Πως πορευόμαστε όχι με την αξία μας αλλά χάρη στα φράγκα και στις διασυνδέσεις.

Συνηθίζουν, λέει, κάποιοι εύποροι γονείς να πληρώνουν για τις σχολικές εργασίες των βλαστών τους. Παίζεται μία μαύρη κωμωδία. Ο καθηγητής δίνει το θέμα, ένας τρίτος – φοιτητής συνήθως – το αναπτύσσει επ’ αμοιβή κι ο φουκαράς ο μαθητής βαθμολογείται με άριστα, δίχως ενίοτε να μπει στον κόπο καν να διαβάσει το γραπτό «του». Διαπλάθονται έτσι τεμπέληδες; Τρισχειρότερα. Ευνουχίζονται προσωπικότητες. Διαλύεται η αυτοπεποίθησή τους. Καταντούν άτομα χρήζοντα βοηθείας.

Η διαφθορά καταστρέφει τελικά τους ίδιους τους διεφθαρμένους. Οποιος νομίζει ότι κρατάει το χρυσό αντικλείδι, που ανοίγει όλες τις πόρτες, από τα παιδιά του θα τη βρει.