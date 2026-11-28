Από τη μία η ΝΔ και η κυβέρνηση σφυροκοπά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη, για φερόμενες απευθείας αναθέσεις αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε εταιρεία της οποίας είναι μέτοχος ο τελευταίος. Από την άλλη στην κυβέρνηση υπάρχει αναβρασμός για τις απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά πρόσωπα του υφυπουργού Εσωτερικών Β. Λιάκου. Μέσα σε όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός πρότεινε (λες και πολιτεύεται και δεν κυβερνά) να ελέγχει τις δημόσιες συμβάσεις και δη τις απευθείας αναθέσεις ποιος άλλος; Η τεχνητή νοημοσύνη φυσικά. Μίλησε συγκεκριμένα (σε συνέδριο του «ΕΤ») για «εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και για ταχύτητα και διαφάνεια». ΑΙ διά πάσα νόσο δηλαδή.

Τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός; Τίποτα. Οτι μπορεί η ΑΙ να εντοπίζει τις απευθείας αναθέσεις, ειδικά αν γίνεται επαναλαμβανόμενα στην ίδια εταιρεία. Και αν το εντοπίζει η ΑΙ; Ποιος θα αναλαμβάνει μετά; Και τι θα κάνει; Ολα αυτά είναι ωραία για εκθέσεις ιδεών. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Η χώρα έχει ένα προβληματικό πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Ο Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι το πλαίσιο αυτό εναρμονίζεται με την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έκανε συστάσεις στη χώρα μας πριν από ένα έτος για το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να συνεχίσει ακώλυτα η εκταμίευση δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ενοχλούν την κυβέρνηση οι απευθείας αναθέσεις. Αλλωστε η ίδια αυτή κυβέρνηση με νόμο του 2021 αύξησε το όριο της απευθείας ανάθεσης από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ ανά ανάθεση (κατ’ εξαίρεση, για ιδιαίτερους λόγους και σε 60.000 ευρώ).

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Επί των ημερών της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη οι απευθείας αναθέσεις έχουν εξελιχθεί στις αγαπημένες της δημόσιας διοίκησης. Κάθε χρόνο βαίνουν αυξανόμενες επί του συνολικού αριθμού των δημοσίων συμβάσεων (σε ποσοστό άνω του 70% επί συνόλου συμβάσεων). Οπως είχαμε γράψει αναλυτικά στα «ΝΕΑ» στις 28/03/26 την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Οσο για τις εγκυκλίους που συστήνουν στη διοίκηση συνετή προσφυγή σε απευθείας ανάθεση, ακόμα και ο πρωτοετής Νομικής ξέρει ότι η εγκύκλιος δεν έχει νομική δεσμευτικότητα. Ο νόμος επιτρέπει την ασυδοσία, την έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας. Γιατί αυτό είναι η απευθείας ανάθεση. Είναι η ευχέρεια για έκτακτες περιστάσεις που έγινε κανονικότητα και εκτόπισε τις κανονικές διαδικασίες. Και κανείς δεν θέλει να το αλλάξει.