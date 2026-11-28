Δίχως προδότη, κάστρο δεν πατιέται, λέει μια παροιμία. Μάλλον πιστεύουν στη σοφία της στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό, μόλις ο Απόστολος Πάνας πληροφόρησε από κοινοβουλευτικού βήματος το Σώμα ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, το κόμμα έσπευσε να ενημερώσει το πανελλήνιο πως ελπίζει «να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».

Η πρόθεσή του να παραδώσει την έδρα μεν, να μην εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική δε, διαβάστηκε αμέσως σαν το προτελευταίο κεφάλαιο του χρονικού μιας προαναγγελθείσας αποσκίρτησης. Οχι μόνο γιατί είναι βγαλμένη από το εγχειρίδιο ένταξης επαγγελματιών της πολιτικής στην ΕΛΑΣ, αλλά κι επειδή ήταν κοινό μυστικό στους πασοκικούς κόλπους πως ποθεί διακαώς τη συμπόρευση με το νέο τσιπρικό κόμμα.

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Για να ακριβολογούμε, δεν το είχε κρύψει κιόλας. Τον Σεπτέμβριο, όταν ακούστηκε σε τηλεπλατό η συνηθισμένη απορία «με ποιους θα συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ;», εκείνος δήλωσε «η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας». Η τοποθέτηση ήταν φυσικά εκτός πράσινης γραμμής – εξού κι η Χαριλάου Τρικούπη διευκρίνισε το αυτονόητο για κάθε πασόκο, πως «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Βέβαια, δεν είναι ο μοναδικός που δεν αναπαράγει ευλαβικά τις κομματικές θέσεις στα μίντια. Τις προάλλες, ο Σγουρός άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΝΔ. Πριν από δύο μήνες, τρεις μέρες αφότου ανακοινώθηκε η μεταγραφή του, ο Αυλωνίτης διαλαλούσε πως το τωρινό του κόμμα θα μπορούσε να συζητήσει με τη Συμπαράταξη ή την Κωνσταντοπούλου.

Οπότε, μέσα σε έναν τέτοιο κομματικό μικρόκοσμο, ο βουλευτής που το 2019 πήρε 3.153 ψήφους από τις 6.500 που έλαβε το ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική και το 2023, τον Μάιο, 5.605 από τις 9.106 γιατί να μη νιώθει την άνεση να πηγαίνει κόντρα στη στρατηγική της ηγεσίας; Μέχρι κι αρνητικά διακείμενοι απέναντί του, τού αναγνωρίζουν πως «ήταν ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα» – εννοούν στα πέτρινα χρόνια, αφού κατέβηκε υποψήφιος τόσο το 2012, όσο και το 2015.

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Πολιτικοί του φίλοι επισημαίνουν ότι η αντίδραση της κομματικής έδρας στη δική του απείθεια ήταν εντονότερη. Επίσης, τον θεωρούν υπολογίσιμη απώλεια. Εχουν πειστεί πως τσαλάκωσε την εικόνα της πολιτικής δύναμης που μεγαλώνει, προσελκύοντας στελέχη.

…και από την ανάποδη

Χαιρέκακοι θεατές του κεντροαριστερού ντέρμπι συμπληρώνουν πως έδωσε και πόντο στην ΕΛΑΣ. Εντάξει, η πρώτη επιλαχούσα να τον αντικαταστήσει στα έδρανα είχε ψηφιστεί από μόλις 808 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ πριν από 3,5 χρόνια. Ομως, η κυριαρχία του στην εκλογική του περιφέρεια δεν ήταν το εφαλτήριο για μια καριέρα στη Βουλή η οποία του έφερε πανελλαδική αναγνωρισιμότητα.

Ούτε η αποφασιστικότητα με την οποία διάλεγε στρατόπεδα στις ενδοπασοκικές αναμετρήσεις τον έκανε γνωστό όνομα εκτός Κεντρικής Μακεδονίας. Το 2021, στην ανάδειξη αρχηγού από τη βάση, ήταν από τους πρώτους που στήριξαν ανοιχτά τον Ανδρουλάκη (έτσι κέρδισε και τον θώκο του επικεφαλής της αυτοοργάνωσης του κόμματος αργότερα, καθώς και τον τίτλο του στενού συνεργάτη του προέδρου). Το 2024, πάλι, δεν τάχθηκε απλά υπέρ της υποψηφιότητας Δούκα, έτρεξε για την καμπάνια του δημάρχου Αθηναίων.

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Μυημένοι στα κομματικά παρασκήνια επιχείρησαν να εξηγήσουν την αποχώρησή του βάζοντας στην εξίσωση τη φιλική του σχέση με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ενώ μερικοί θύμισαν ότι μαζί με τον Αρκά και τον Αντώνη Σαουλίδη – ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ – αποτελούσαν μια ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ (μια παρέα ανδρουλακικών που βρέθηκαν τελικά απέναντι στον Ανδρουλάκη).

Σύμφωνα με κακές γλώσσες, το σημείο πυροδότησης της «ηρωικής εξόδου» του για χάρη των ευρύτερων συναινέσεων στον προοδευτικό χώρο ήταν η φημολογούμενη επιστροφή του Χρήστου Πάχτα στο κυνήγι του χαλκιδιώτικου σταυρού (η οποία εκτιμάται ότι θα δυσκόλευε αρκετά την προσπάθειά του για μια τρίτη κοινοβουλευτική θητεία). Ψυχραιμότεροι παρατηρητές υπενθυμίζουν πως η Χαλκιδική είναι τριεδρική. Δηλαδή, βγάζει έδρα και το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Η διακήρυξη Τεμπονέρα, πως ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στα ελασίτικα ψηφοδέλτια άπαντες οι παραιτηθέντες εκπρόσωποι του έθνους, δεν είναι σαφές αν τον αφορά.

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Πρώην πια συνοδοιπόροι του αιφνιδιάστηκαν από το τάιμινγκ, όχι από τη διάθεσή του να εγκαταλείψει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εξάλλου, στην εσωκομματική «κουζίνα» του Κινήματος ξέρουν καλά ότι όσοι πολιτεύονται πάντα θα επιδιώκουν να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλάζοντας αρχηγό. Εκείνο που φαίνεται να παραβλέπουν είναι πως για να προδώσεις, πρέπει πρώτα να ανήκεις. Κι ο Πάνας δεν ανήκε στο ανδρουλακικό ΠΑΣΟΚ καιρό τώρα. Ανήκε στο άλλο, όσων θέλουν με κάποιο τρόπο να συνασπιστούν με τον Τσίπρα.