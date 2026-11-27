Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είναι ένα «μαμούνι» της δημοσιογραφίας και του κινηματογράφου. Και στην πατρίδα μου τη Σύρο, όταν λέμε «μαμούνι», εννοούμε αυτόν που δουλεύει με σχολαστική μεθοδικότητα και απόλυτη αφοσίωση.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στο Facebook ένα κόνσεπτ που θα μπορούσε να το εξαργυρώσει αδρά. Για εκείνον, ωστόσο, είναι αρκετό ότι ικανοποιεί το μεράκι του συνδυάζοντας το πάθος του amateur με την ακρίβεια του επαγγελματία· εις βάρος του λιγοστού ελεύθερου χρόνου του.

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Δεν είναι λίγο να σχολιάζεις κάθε δυο-τρεις μέρες πεντακόσιες, εξακόσιες ή οχτακόσιες απαντήσεις. Διότι αυτό κάνει ο Γιάννης. Αναρτά κάθε τόσο ένα κινηματογραφικό κουίζ και σχολιάζει όλες τις απαντήσεις. Που είναι πάρα πολλές.

Τα κουίζ του είναι απίθανα με τη διττή ερμηνεία της λέξης. Ενδιαφέροντα, ιντριγκαδόρικα και, κάποιες φορές, τόσο σύνθετα και εξειδικευμένα που νομίζω ότι καίγεται ο εγκέφαλός μου.

Άλλα έχουν να κάνουν με την προσωπική γνώμη του θεατή, άλλα είναι διαδραστικά – αφού ο συμμετέχων αρχίζει κάτι που κάποιος άλλος πρέπει να συνεχίσει – και άλλα παίζουν με τις λέξεις του τίτλου, τα ονόματα των πρωταγωνιστών και των σκηνοθετών.

Το σημαντικό και ενθαρρυντικό είναι ότι δεν υπάρχουν εδώ νικητές και βαθμολογία, δεν χρειάζεται να έχεις βαθιές γνώσεις για να συμμετάσχεις. Φτάνει να αγαπάς το σινεμά.

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Με αφορμή ένα από τα τελευταία του ποστ (να αναφέρουμε ένα τραγούδι που είναι άρρηκτα δεμένο με μια ταινία, χωρίς όμως να έχει γραφτεί ειδικά γι’ αυτήν), μιλούσαμε για το πώς αντιδρούσαμε κάποτε στη μουσική υπόκρουση και τα τραγούδια που ακούγονταν στο σινεμά.

Τότε που δεν υπήρχαν πλατφόρμες, ούτε και αίθουσες υψηλής τεχνολογίας με καθίσματα που γίνονται ανάκλιντρα, σουίτες και με πολυτελή σνακ να σερβίρονται κατά τη διάρκεια της προβολής. Σ’ εκείνες τις πρωτόγνωρες σάλες, ωστόσο, αναπτυσσόταν μια άλλη σχέση μεταξύ ταινίας και κοινού. Το σινεμά ήταν, περίπου, διαδραστικό.

Στις κινηματογραφικές μου αναμνήσεις υπάρχουν πολλές τέτοιες στιγμές· που φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο την εκάστοτε εποχή. Θυμάμαι, για παράδειγμα, τι γινόταν μέσα στους κινηματογράφους όταν, μετά τη Μεταπολίτευση, πρωτοείδαμε το αναφερόμενο στη δολοφονία του Λαμπράκη «Ζ» του Κώστα Γαβρά.

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Με το που ακουγόταν η μουσική εισαγωγή της ταινίας, δηλαδή ο «Αντώνης» από το «Μαουτχάουζεν», λες κι ήμασταν συνεννοημένοι μεταξύ μας οι περισσότεροι θεατές, χτυπούσαμε τα πόδια μας στο πάτωμα, κρατούσαμε με παλαμάκια τον ρυθμό, χλαπαταγή γινόταν. Και στη συνέχεια, αν και στην ταινία δεν ακούγονταν οι στίχοι του τραγουδιού, όλη η αίθουσα τους τραγουδούσε έξω φωνή.

Γιατί στον «Θίασο» του Αγγελόπουλου που, τότε, πηγαίναμε μέρα παρά μέρα να τον δούμε για να το χορτάσουμε; Ολοι όρθιοι σε κάποιες σκηνές, για να χοροπηδάμε στο «Γιαξεμπόρε», ενώ όταν ακουγόταν το «Πουλί του Σκόμπι», χορεύαμε στον διάδρομο boogie woogie.

Λίγα χρόνια αργότερα, αναζητώντας την αμερικανική εκδοχή του εαυτού μου, άρχισαν να με ενδιαφέρουν άλλου είδους ταινίες, κυρίως αυτές που ανέτεμναν το αμερικανικό όνειρο.

Βλέποντας, για παράδειγμα, το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» ανέβαινα πάνω στο κάθισμα – όπως και άλλοι μέσα στην αίθουσα – και χόρευα το Stayin’ Alive. Και επειδή το βάρος μου είχε αβγατέψει, ξεχαρβάλωσα και δύο καθίσματα. (Επ’ ευκαιρία, το «Πυρετός το Σαββατόβραδο», όταν πέρασε η μόδα του, το σνόμπαρα. Οταν, όμως, το ξαναείδα πριν από λίγα χρόνια, διαπίστωσα ότι πρόκειται για σπουδαία κοινωνική ταινία. Μήπως ιδέα για κουίζ του Ζουμπουλάκη; Ταινίες που, με την πάροδο των χρόνων, άλλαξε η εκτίμησή μας γι’ αυτές;).

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Χειροκροτήματα

Μη θυμηθώ τι γινόταν, ειδικά στους θερινούς κινηματογράφους, στα παιδικά μου χρόνια. Γήπεδο κανονικό. Φωνάζαμε, χειροκροτούσαμε, επευφημούσαμε, ενθαρρύναμε τους καλούς, γιουχάραμε τους κακούς.

Εκείνο το «Μπεν Χουρ» που το είδαμε δέκα, περίπου, χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, ως θεατρικό το αντιμετωπίζαμε.

Με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές στις καπιτάλε σκηνές του Τσάρλτον Ίστον, εκσφενδονίζοντας από τον ενθουσιασμό μας μαριδάκια και πατατάκια που αγοράζαμε από το διπλανό τηγανιτζίδικο. Τα δε φινάλε των δαλιανιδικών μιούζικαλ, τα παίζαμε στις σκάλες του κινηματογράφου μόλις τελείωνε η ταινία.