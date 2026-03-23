Οι πανηγυρισμοί στο εκλογικό πάρτι των Χριστιανοδημοκρατών ήταν ασυγκράτητοι όταν εμφανίστηκε ο Σνίντερ… μισή ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης. Η πρόγνωση του εκλογικού αποτελέσματος δεν άφηνε αμφιβολία για τη μεγάλη νίκη του CDU, που επιστρέφει έπειτα από 35 χρόνια στην τοπική κυβέρνηση στο ομόσπονδο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο στη Νοτιοδυτική Γερμανία.

To CDU πήρε την πρωτιά με 30,8% (+3,1), μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες που με μεγάλες απώλειες υποχώρησαν στο 26% (-9,7%), σύμφωνα με την πρόγνωση αποτελέσματος του πρώτου γερμανικού καναλιού ARD (19.30).

Στους νικητές των χθεσινών εκλογών ανήκει και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που με 19,9% (+11,6%) υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις της κατακτώντας το υψηλότερο ποσοστό σε ομόσπονδο κρατίδιο της Δυτικής Γερμανίας.

Νέος πρωθυπουργός του κρατιδίου θα είναι ο νικητής των εκλογών Χριστιανοδημοκράτης Γκόρντον Σνίντερ, με κυβερνητικό εταίρο τους Σοσιαλδημοκράτες και άνετη πλειοψηφία στην τοπική Βουλή του Μάιντς. Αριθμητικά θα υπήρχε πλειοψηφία του CDU με το AfD, αλλά όλα τα κόμματα απορρίπτουν κατηγορηματικά τη συνεργασία με την Ακροδεξιά.

Οι Πράσινοι κράτησαν με μικρές απώλειες τις δυνάμεις τους με 8% (-1,3%), συμμετείχαν στην απερχόμενη κυβέρνηση, αλλά θα περάσουν στην αντιπολίτευση, όπως συνέβη και στην κεντρική σκηνή στο Βερολίνο. Από τον πολιτικό χάρτη εξαφανίζονται οι Φιλελεύθεροι (FDP), που συμμετείχαν στην κυβέρνηση αλλά μένουν με 2,2% (-3,3%) εκτός τοπικής Βουλής, όπως και πριν από δύο εβδομάδες στις τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ανοδο είχε και η Αριστερά αλλά με 4,2% (+1,7%) μένει επίσης εκτός Βουλής του Μάιντς.

Το δράμα του SPD

Οι χθεσινές τοπικές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο δεν επηρεάζουν άμεσα την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο. Ωστόσο, η νέα δραματική ήττα του SPD αποσταθεροποιεί τον κυβερνητικό του εταίρο. Οι Σοσιαλδημοκράτες είναι καθηλωμένοι σε ποσοστά γύρω στο 15% και ήταν το μεγάλο βαρίδιο για τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Αλεξάντερ Σβάιτσερ, η δημοφιλία του οποίου δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τον αρνητικό αέρα από το Βερολίνο.

Η ηγεσία του SPD, o αντικαγκελάριος, υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνκμπαϊλ και η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας μίλησαν για «πικρό αποτέλεσμα». Συνέπειες για τα πρόσωπα της ηγεσίας δεν αποκλείονται. Πολιτικά οι Σοσιαλδημοκράτες είναι υποχρεωμένοι να τονίσουν το ξεχωριστό προφίλ του SPD και τον διακριτό ρόλο του στην κυβέρνηση του Βερολίνου. Αυτό προεξοφλεί νέες τριβές με τους Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς.

Πρώτος «πράσινος» δήμαρχος στο Μόναχο

Οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν μία ακόμη ήττα χθες. Στις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στη Βαυαρία έχαναν τον Δήμο Μονάχου που ήταν παραδοσιακά στα χέρια του SPD. Ο «κόκκινος» Δήμος Μονάχου αποκτά για πρώτη φορά «πράσινο» δήμαρχο, τον 35χρονο Ντόμινικ Κράουζε, που με 56,5% έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τον επί δύο εξαετίες σοσιαλδημοκράτη δήμαρχο Ντίτερ Ράιτερ.