Ιστορική νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) καταγράφουν τα πρώτα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, καθώς το κόμμα επικρατεί για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) σημειώνει ιστορικά χαμηλό ποσοστό, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τη δύναμή της, ενισχύοντας την παρουσία της και στη δυτική Γερμανία.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για λογαριασμό του ARD, το CDU συγκεντρώνει 30,5%, σημειώνοντας άνοδο 2,8 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του 2021. Το SPD ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27%, καταγράφοντας πτώση 8,7 μονάδων.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD με 20%, αυξημένη κατά 11,7 μονάδες, ενώ οι Πράσινοι περιορίζονται στο 7,5%, μειωμένοι κατά 1,8 μονάδες. Η Αριστερά με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται πως μένουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.