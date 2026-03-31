  • Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στον νότιο Λίβανο.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε στους συνεργάτες του την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά.
  • Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.
  • Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
  • Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι εξαιτίας πτώσης συντριμμιών έπειτα από πυρά αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του εμιράτου.
  • Το δεξαμενόπλοιο Al Salmi υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, κατά την Kuwait Petroleum Corporation.
  • Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν, με το βαρέλι Μπρεντ να αυξάνεται κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια και το WTI κατά 2,96% στα 105,93 δολάρια.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων της UNIFIL στον Λίβανο.
  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη μετά από επίθεση κατά της UNIFIL.
  • Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της.
  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας να ορίσει χρονοδιάγραμμα.

