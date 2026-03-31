- Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στον νότιο Λίβανο.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε στους συνεργάτες του την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά.
- Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.
- Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
- Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι εξαιτίας πτώσης συντριμμιών έπειτα από πυρά αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του εμιράτου.
- Το δεξαμενόπλοιο Al Salmi υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, κατά την Kuwait Petroleum Corporation.
- Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν, με το βαρέλι Μπρεντ να αυξάνεται κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια και το WTI κατά 2,96% στα 105,93 δολάρια.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων της UNIFIL στον Λίβανο.
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη μετά από επίθεση κατά της UNIFIL.
- Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της.
- Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας να ορίσει χρονοδιάγραμμα.
Δημοφιλή
- 1
Επιδότηση μαμούθ έως 95% για ανακαίνιση σπιτιών: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- 2
Νεκρές μάνα και κόρη σε σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου: «Δάγκωνε τη μητέρα του»ο ψέμα του 54χρονου στις
- 3
Ρεκόρ αιτήσεων στον e-ΕΦΚΑ: Γιατί μισό εκατομμύριο Έλληνες έβγαλαν Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας
- 4
Πού αξίζει να ζεις το 2026; Η «χρυσή» λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης
- 5
Ώρες κοινής ησυχίας: Τι αλλάζει από 1η Απριλίου - Δείτε το ωράριο
- 6
«Η σιωπηρή κρίση της εκπαίδευσης: Από τη γλωσσική αποδυνάμωση στην εποχή των καταγγελιών»
- 7
Κίνημα Δημοκρατίας: Αποχωρούν με ομαδική επιστολή 363 μέλη
- 8
Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν έως τις 6 Απριλίου - Νέος συναγερμός στο Ισραήλ, σφυροκόπημα IDF στον Λίβανο
- 9
Fuel Pass: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο gov.gr
- 10
Οδηγός νέας ταυτότητας: Τα παράβολα, τα ραντεβού και η προθεσμία του 2026
ΗΠΑ: Δεκαπεντάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας – Νεκρός ο δράστης
Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες Δευτέρα μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. «Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ […]
Artemis II: Η NASA επιστρέφει στη Σελήνη – Όλες οι εξελίξεις
Στην τελική ευθεία για μια ιστορική αποστολή βρίσκεται η NASA, καθώς διατηρεί ως βασικό στόχο την 1η Απριλίου για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που να απειλούν το χρονοδιάγραμμα, με τον […]
Ιταλός ΥΠΑΜ Κροζέτο: «Όποιος πλήττει κυανόκρανους, πλήττει τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της»
«Σήμερα το απόγευμα είχα τηλεφωνική συνομιλία με τη Γάλλίδα ομόλογό μου Βοτρέν, με την οποία συμμεριζόμαστε την στρατηγική σημασία της αποστολής UNIFIL», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Το να πλήττονται οι αποστολές των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και ούτε αποδεκτό, σε καμία περίπτωση. Οι ειρηνευτικές […]
ΗΑΕ: Δέσμη μέτρων 237,6 εκατ. ευρώ για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο Ντουμπάι
Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν την Δευτέρα δέσμη μέτρων, συνολικού ύψους 237,6 εκατομμυρίων ευρώ, για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο οποίος έχει επηρεάσει τις οικονομίες των κρατών του Κόλπου. «Εγκρίναμε σήμερα μέτρα στήριξης, συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ντίρχαμ (237,6 εκατ. ευρώ)… με στόχο να βοηθήσουμε […]
CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ
Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει την επιβολή διοδίων στα πλοία τα οποία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, σημείο-κλειδί για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς από εκεί περνά περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής προσφοράς πετρελαίου. Την είδηση ανακοίνωσε μέλος της επιτροπής. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν […]