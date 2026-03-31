Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού δικτύου Sky News. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή.

Η ομάδα κρούσης του USS George H.W. Bush αναχώρησε την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026, από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η ακριβής περιοχή ανάπτυξής του.

📍NORFOLK, Va. – The Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77), the flagship of the George H.W. Bush Carrier Strike Group, departs Naval Station Norfolk to begin operations in support of its scheduled deployment, March 31, 2026. pic.twitter.com/ePDTv4IcPE — U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) March 31, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Sky News ότι το αεροπλανοφόρο έχει προορισμό τη Μέση Ανατολή. Την ίδια πληροφορία μετέδωσαν και τα αμερικανικά δίκτυα CBS και ABC News στις 28 και 29 Μαρτίου, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιθανότατα θα ανταλλάξει θέσεις με ένα άλλο αεροπλανοφόρο που βρίσκεται ήδη στην περιοχή», ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η τρέχουσα ναυτική παρουσία των ΗΠΑ

Το USS Abraham Lincoln εξακολουθεί να επιχειρεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, αποτελώντας βασικό σημείο εκκίνησης για αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, το USS Gerald R. Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στα ανοιχτά του Ισραήλ για την υποστήριξη της επιχείρησης «Epic Fury», αποσύρθηκε πρόσφατα και κατέπλευσε στην Κροατία για επισκευές, ύστερα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο χώρο των πλυντηρίων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του USS George H.W. Bush

Το USS George H.W. Bush αποτελεί το δέκατο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz, με μήκος 332,9 μέτρα και συνολικό εκτόπισμα 102.000 τόνων. Το πλήρωμά του υπερβαίνει τα 6.000 άτομα.

Διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων μαχητικά F/A-18E/F Super Hornet, ελικόπτερα MH-60S/R και SH-60B, καθώς και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler και έγκαιρης προειδοποίησης Grumman E-2D Hawkeye. Χάρη στους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες του, μπορεί να επιχειρεί αδιάλειπτα για περισσότερα από 20 χρόνια.