Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξέφρασε στους συνεργάτες του την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να αφήσει την επίλυση του εξαιρετικά περίπλοκου ζητήματος για αργότερα, όπως ανέφεραν πηγές από την κυβέρνησή του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί αυτό το ενδεχόμενο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social στις 18 Μαρτίου.