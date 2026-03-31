Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί περισσότεροι από τους μισούς στόχους του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα λήξει η ένοπλη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», ανέφερε ο Νετανιάχου, στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως διευκρίνισε, η αναφορά του στα «μισά του δρόμου» αφορά «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε ότι «έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης και «τους ηγέτες τους».

«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, περιγράφοντας την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αμερικανικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «εβδομάδες» και όχι «μήνες», εκφράζοντας αισιοδοξία για πιθανή συνεννόηση με στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διαρκέσουν από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο Νετανιάχου, πάντως, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι «εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», αν και τόνισε πως η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί επίσημο στόχο του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Οκτωβρίου.

«Προς το παρόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δηλώσεις Τραμπ για “αλλαγή καθεστώτος”

Την προηγουμένη, ο πρόεδρος Τραμπ είχε επισημάνει ότι έχει ήδη επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, επικαλούμενος τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και πολλών κορυφαίων αξιωματούχων από τις πρώτες ώρες του πολέμου.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος».