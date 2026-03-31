Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη (31 Μαρτίου 2026). Ο Χέγκσεθ τόνισε πως «οι ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ το Ιράν όλο και λιγότερες», επισημαίνοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στον πόλεμο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν».

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν», ενώ υποστήριξε πως «τα αμερικανικά πλήγματα προκαλούν εκτεταμένες λιποταξίες στο Ιράν». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία», προειδοποιώντας πως «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση».

«Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι πολύ πραγματικές, ενεργές και ενισχύονται» ανέφερε ακόμη ο Χέγκσεθ. Επισήμανε ότι οι ΗΠΑ θα «προτιμούσαν πολύ» να επιλυθεί το ζήτημα μέσω συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους.

«Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλουμε να αναγκαστούμε να κάνουμε περισσότερα στρατιωτικά από ό,τι χρειάζεται. Αλλά δεν το εννοούσα ελαφρά όταν είπα, εν τω μεταξύ, ότι θα διαπραγματευτούμε με βόμβες», σημείωσε. Ο υπουργός πρόσθεσε πως «η δουλειά μας είναι να εξαναγκάσουμε το Ιράν να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το νέο καθεστώς, αυτό που βρίσκεται στην εξουσία, είναι σε καλύτερη θέση αν κάνει αυτή τη συμφωνία. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Hegseth on Iran: If Iran is wise, it will cut a deal. Trump doesn’t bluff, and he does not back down. The new Iranian regime should understand that by now. Regime change has occurred. This new regime should be wiser than the last. Trump is willing to make a deal, and the terms… pic.twitter.com/FPqJluewKW — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Επίσκεψη στη Μέση Ανατολή

Ο Χέγκσεθ αποκάλυψε επίσης ότι το Σάββατο επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πορεία της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

«Άκουσα ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πιο γρήγορα. Ταχύτητα πολέμου», δήλωσε ο υπουργός, μεταφέροντας όσα του είπαν οι στρατιώτες.