Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παραχωρεί αυτήν την ώρα συνέντευξης Τύπου για την ενημέρωση του αμερικανικού κοινού σχετικά με τον πόλεμο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ, απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό το πρωί της Πέμπτης, τόνισε: «Κερδίζουμε, αποφασιστικά», υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία της κυβέρνησης για την πορεία των επιχειρήσεων.

Hegseth on Iran: The last jobs anyone in the world wants right now: senior leader for the IRGC or Basij—temp jobs, all of them. pic.twitter.com/qSLm9FttV3 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει εκ νέου το «μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων», υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον Κόλπο θα λήξει με τους όρους της Αμερικής.

Ακόμη, ο υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε την εκστρατεία στο Ιράν και δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει καλύτερα». Ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο είναι να καταστρέψουν τις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν και την προοπτική να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν «δεν έχουν αλλάξει από την πρώτη ημέρα» και παραμένουν «στο στόχο και στο σχέδιο». Επισήμανε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της αποστολής της.

Επίσης, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι: «Η τελευταία δουλειά που θα ήθελε να κάνει κανείς: υψηλόβαθμος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης ή της Μπασίτζ, προσωρινές θέσεις, όλες τους». Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 120 πλοία του Ιράν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη απειλεί την Αμερική εδώ και 47 χρόνια.