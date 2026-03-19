Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα, «εάν κριθεί αναγκαίο», στις επιθέσεις του Ιράν που στοχοποιούν τη χώρα και άλλα κράτη του Κόλπου με drones και πυραύλους.

«Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεξαγάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, μετά από συνεδρίαση στο Ριάντ με τη συμμετοχή περίπου δέκα ομολόγων του από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι το Ιράν «προσπαθεί να ασκήσει πίεση στους γείτονές του» μέσω των επιθέσεων αυτών, προσθέτοντας πως «το βασίλειο δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις, αντίθετα η πίεση θα αποβεί σε βάρος αυτών που την ασκούν».

Η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε χθες ότι έγινε στόχος νέων ιρανικών επιθέσεων. Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα Ριάντ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι.

«Το ότι στοχοποιήθηκε το Ριάντ ενώ συνεδρίαζαν πολλοί διπλωμάτες (…) Νομίζω πως αυτό ήταν η πιο σαφής ένδειξη ότι το Ιράν δεν πιστεύει στη διπλωματία», τόνισε ο πρίγκιπας Φάισαλ, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση για «διάλογο με τους γείτονές της».

Ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων» σε κράτη του Κόλπου, προειδοποιώντας ότι «ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε οι χώρες του Κόλπου αποδέχονται (…) τον εκβιασμό, και κάθε κλιμάκωση θα ακολουθηθεί από κλιμάκωση».

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Ριάντ, οι συμμετέχοντες καταδίκασαν «την εσκεμμένη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και drones για να στοχοποιούνται κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές». Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα των κρατών να αμυνθούν» και κάλεσαν το Ιράν «να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του».