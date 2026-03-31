Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη διαθέτει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας παράλληλα εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι: «Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση που διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα της, «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».