Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (31/3/26), μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, ότι οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν δεν αποτελούν πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Ανέφερε ωστόσο πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα εκτόξευσης drones και πυραύλων κατά του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι αυτές οι απειλές «δεν είναι υπαρξιακές».

Στο μήνυμά του, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι ο πόλεμος έχει δημιουργήσει την ευκαιρία για τη σύναψη νέων περιφερειακών συμμαχιών κατά του Ιράν. Δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμμετέχουν, εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι θα μπορέσει σύντομα να τις γνωστοποιήσει.

Οι δηλώσεις για την πορεία του πολέμου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε για την πορεία του πολέμου στο Ιράν, τονίζοντας πως το Ισραήλ απέδειξε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του είναι «τα καλύτερα στον κόσμο».

Netanyahu: We have proven that our air defense systems are the best in the world. Many countries are requesting our assistance because they know we are number one in both defense and offense. pic.twitter.com/BxNpYPv6n4 — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

«Μαζί, έχουμε καταστήσει το Ισραήλ περιφερειακή δύναμη, και σε ορισμένους τομείς, ακόμη και παγκόσμια δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «δέκα πληγές» που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν και του άξονά του, αναφερόμενος σε Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι, ενώ μίλησε και για το καθεστώς Άσαντ στη Συρία που, όπως είπε «ανατράπηκε».

Ο Νετανιάχου προέβλεψε επίσης ότι: «αργά ή γρήγορα το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η χώρα του έχει δημιουργήσει εκτεταμένες «ζώνες ασφαλείας» πέρα από τα σύνορά της, σε περιοχές όπως η Γάζα, η Συρία και ο Λίβανος. Όπως εξήγησε, οι ζώνες αυτές αποτρέπουν πιθανές διεισδύσεις και μειώνουν τον κίνδυνο αντιαρματικών επιθέσεων σε ισραηλινές κοινότητες.

Netanyahu: We have established deep “security zones” beyond our borders: in Gaza, in more than half of the territory of the Strip; in Syria, from Mount Hermon to the Yarmouk; and in Lebanon, a broad “buffer zone” that prevents infiltration threats and pushes back the danger of… pic.twitter.com/DjEDuAkUAR — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «στρατηγική ανατροπή». Όπως είπε, ενώ η Τεχεράνη επιδίωκε να «πνίξει» το Ισραήλ, πλέον «το Ισραήλ πνίγει το Ιράν». Κατά τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση του μέχρι σήμερα.

Τέλος, ο Νετανιάχου άφησε αιχμές προς τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί πλήρως την απειλή που συνιστά το Ιράν. Όπως ανέφερε, είχε προειδοποιήσει «προέδρους στις ΗΠΑ» για τον κίνδυνο που προέρχεται από την Τεχεράνη.