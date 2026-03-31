Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποκάλυψε ότι λαμβάνει απευθείας μηνύματα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτά δεν συνιστούν «διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Al Jazeera του Κατάρ.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν είτε απειλές είτε ανταλλαγή απόψεων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω «φίλων» που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για μια πιθανή «χερσαία αναμέτρηση».

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός αναγνώρισε ότι θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν στο μέλλον οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τις γειτονικές χώρες. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η Τεχεράνη θα καταφέρει να το επιτύχει.