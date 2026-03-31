Ο σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα τόνισε σήμερα πως η χώρα του δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, εκτός εάν η Συρία αποτελέσει στόχο και δεν έχει διπλωματική διέξοδο.

«Εκτός εάν η Συρία αποτελέσει στόχο οποιασδήποτε πλευράς, η Συρία θα παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε σύγκρουση», τόνισε ο Σάρα σε ομιλία του στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Chatham House) στο Λονδίνο.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου εξαπλώθηκε σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Παράλληλα έχει παραλύσει το Στενό του Χορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων και προκαλώντας κλυδωνισμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.