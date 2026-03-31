Ένα Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στη νότια Βηρυτό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή σε κτίριο ταξιδιωτικού γραφείου στην περιοχή al-Ghubayri, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, γνωστά ως Νταχίγια μία περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Λίγες ώρες πριν από το πλήγμα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για το συγκεκριμένο κτίριο, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται με δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

— OSINT Athena (@OSINTathena) March 31, 2026

Η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με στόχο κτίριο κοντά στον δρόμο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία του Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών. Τα βίντεο που κυκλοφορούν αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε στους γύρω δρόμους.

Δηλώσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι ο «άξονας τρομοκρατίας του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της στενής στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στην περιοχή.

Τέλος ο επικεφαλής των IDF δήλωσε ότι: «Μέσω συγχρονισμένης και συντονισμένης δράσης, πλήττουμε το ιρανικό καθεστώς και το καθιστούμε πιο απομονωμένο και πιο αδύναμο από ποτέ».