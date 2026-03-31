Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης λίστα με 18 εταιρείες που, όπως ανέφεραν, τίθενται στο εξής στο στόχαστρο του Ιράν από 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη λίστα περιλαμβάνονται οι εταιρείες Apple, Boeing, Cisco, Dell, G42, General Electric, Google, HP, IBM, Intel, JP Morgan, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir, Spire Solutions και Tesla.

Η πλειονότητα των εταιρειών είναι αμερικανικής προέλευσης. Η G42 αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Spire Solutions δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επίσης στα ΗΑΕ.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους.