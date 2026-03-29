Τελεσίγραφο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυναν οι Φρουροί της Επανάστασης δίνοντας διορία έως το μεσημέρι της Δευτέρας (30 Μαρτίου 2026) για να καταδικάσουν τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων στο Ιράν. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, «εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να είναι απαλλαγμένα από αντίποινα, πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ώρα Τεχεράνης».

🇮🇷 The IRGC has warned American academic institutions across the Middle East are now targets for retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities. Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30. The targets: 🇶🇦 QATAR ▪️ Carnegie Mellon University ▪️ Georgetown… https://t.co/zZDGDqeFLN pic.twitter.com/3qVwUexXzW — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 29, 2026

Η ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνει προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς υπαλλήλους, καθηγητές και φοιτητές που βρίσκονται σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της περιοχής. «Συμβουλεύουμε όλους τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή και τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμένουν ένα χιλιόμετρο μακριά από τις πανεπιστημιουπόλεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Ο κατάλογος των αμερικανικών πανεπιστημίων στη Μέση Ανατολή

Κατάρ

Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon

Πανεπιστήμιο Georgetown

Πανεπιστήμιο Texas A&M

Πανεπιστήμιο Northwestern

Ιατρική Σχολή Weill Cornell

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

NYU Abu Dhabi

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Σάρτζα

Λίβανος

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού

Λιβανέζικο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

Ιράκ

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Βαγδάτη

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ιράκ — Σουλαϊμάνι

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν — Ντουχόκ

Κουβέϊτ

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ

Ιορδανία

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Μαδάμπα