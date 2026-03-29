  • Ένας ισραηλινός στρατιώτης, ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, σκοτώθηκε στη μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
  • Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη περί τις 07:20 τοπική ώρα, με την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα να επιχειρεί στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να επιχειρούν εντατικά για την αντιμετώπιση των απειλών.
  • Το Κουβέιτ έγινε στόχος εχθρικών πυραύλων και drones, με την αντιαεροπορική άμυνα να απωθεί τις επιθέσεις.
  • Το Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να πλήξουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ζητώντας καταδίκη του βομβαρδισμού ιρανικών πανεπιστημίων έως τη Δευτέρα.
  • Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone στην Αρμπίλ κοντά σε κατοικία του Μασούντ Μπαρζανί, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στο ιρακινό Κουρδιστάν.
  • Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μέσα σε μερικές ημέρες.
  • Πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ, με τους αντάρτες Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για δύο εκτοξεύσεις.

Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
