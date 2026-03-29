- Ένας ισραηλινός στρατιώτης, ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, σκοτώθηκε στη μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
- Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη περί τις 07:20 τοπική ώρα, με την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα να επιχειρεί στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να επιχειρούν εντατικά για την αντιμετώπιση των απειλών.
- Το Κουβέιτ έγινε στόχος εχθρικών πυραύλων και drones, με την αντιαεροπορική άμυνα να απωθεί τις επιθέσεις.
- Το Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να πλήξουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ζητώντας καταδίκη του βομβαρδισμού ιρανικών πανεπιστημίων έως τη Δευτέρα.
- Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone στην Αρμπίλ κοντά σε κατοικία του Μασούντ Μπαρζανί, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στο ιρακινό Κουρδιστάν.
- Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μέσα σε μερικές ημέρες.
- Πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ, με τους αντάρτες Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για δύο εκτοξεύσεις.
