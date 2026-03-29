Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες συμμετέχουν στη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή των τελευταίων 20 ετών, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η CENTCOM φαίνονται οι στρατιώτες με στολές μάχης, κράνη και γυαλιά προστασίας. Οι νέες στρατιωτικές δυνάμεις προστίθενται στους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, “U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27”. Το γεγονός σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή εδώ και δύο δεκαετίες, μετά από έναν μήνα πολεμικών συγκρούσεων με το Ιράν.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Το αποβατικό πλοίο USS Tripoli μεταφέρει μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και αποβατικά και τακτικά μέσα μαζί με τους πεζοναύτες

. Το πλοίο, όπως και τα στοιχεία της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών που επιβαίνουν σε αυτό, έχουν βάση στην Ιαπωνία. Είχαν πραγματοποιήσει ασκήσεις στην περιοχή της Ταϊβάν, προτού διαταχθούν να μετακινηθούν στη Μέση Ανατολή πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Εκτός από το Tripoli, στη Μέση Ανατολή κατευθύνονται επίσης το USS Boxer και δύο ακόμη πλοία, μαζί με μία ακόμη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών από το Σαν Ντιέγκο.

Εικασίες για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Η νέα ανάπτυξη δυνάμεων έχει προκαλέσει εικασίες ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προετοιμάζεται για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν. Μια τέτοια αποστολή θα αποτελούσε σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι επιπλέον δυνάμεις αποσκοπούν στο να δώσουν στον Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές σε μια περιοχή που παραμένει εμπόλεμη από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Οι ενισχύσεις θα προστεθούν στις χιλιάδες αλεξιπτωτιστών και πεζοναυτών που ήδη έχουν αναπτυχθεί.

Από την πλυερά του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει επαναλάβει ότι δεν σκοπεύει να δεσμεύσει χερσαίες δυνάμεις σε μάχες κατά του Ιράν. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πού ακριβώς θα σταθμεύσουν οι νέες αμερικανικές μονάδες.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι οι δυνάμεις πιθανότατα θα τοποθετηθούν σε απόσταση που θα επιτρέπει πλήγματα εντός του Ιράν, αλλά και προς το νησί Χάργκ που είναι η «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου

Τέλος, την ίδια ώρα, η αγγλόφωνη εφημερίδα του Ιράν Tehran Times δημοσίευσε πρωτοσέλιδο με τίτλο «καλώς ήρθατε στην Κόλαση», απευθύνοντας προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι, οποιοσδήποτε Αμερικανός στρατιώτης πατήσει ιρανικό έδαφος θα «φύγει μόνο μέσα σε φέρετρο».

Πηγή: Ndtv.com