Τουλάχιστον 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους και 600 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Ο Χοσεΐν Σαντέγκι, επικεφαλής του Κέντρου Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας του Ιράν, δήλωσε ότι ακόμη 184 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί στις επιθέσεις, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που πλήττει τον εκπαιδευτικό τομέα.

Στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 16 μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν, ενώ οκτώ μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν. Οι απώλειες αυτές καταδεικνύουν το βαρύ ανθρώπινο τίμημα του πολέμου.

Ο Σαντέγκι πρόσθεσε ότι περίπου 200 διοικητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος των καταστροφών στις υποδομές της χώρας.