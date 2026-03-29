Η ισραηλινή αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στο X: «Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλειά του».

Today, out of special concern for his safety, Jerusalem police prevented the Latin Patriarch Cardinal Pizzaballa from holding mass this morning at the Church of the Holy Sepulchre. Again, there was no malicious intent whatsoever, only concern for his safety and that of his party. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 29, 2026

Η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να πραγματοποιήσει τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους καθολικούς κύκλους.

Παράλληλα, Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση, εκφράζοντας ανησυχία για το περιστατικό και τις επιπτώσεις του στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους.