Η ισραηλινή αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στο X: «Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλειά του».

Η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να πραγματοποιήσει τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους καθολικούς κύκλους.

Παράλληλα, Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση, εκφράζοντας ανησυχία για το περιστατικό και τις επιπτώσεις του στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους.

