Σοβαρά πλήγματα φέρεται να υπέστη το αμερικανικό αεροσκάφος E‑3 Sentry AWACS σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, ύστερα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το περιστατικό προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν 12 Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν κατάφερε να καταστρέψει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Το E‑3 Sentry AWACS βρισκόταν στη βάση «Πρίγκιπα Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ένα από τα «διαμάντια» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, καθώς διαθέτει προηγμένα συστήματα έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης. Η τεχνολογία του επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο της εναέριας κατάστασης και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit. The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc — Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν εμφανείς ζημιές στο αεροσκάφος, με τρύπες που φέρεται να προκλήθηκαν από ιρανικά drones και πυραύλους. Το κόστος αντικατάστασης ενός τέτοιου αεροσκάφους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το CBS, δύο από τους τραυματίες Αμερικανούς στρατιώτες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το E-3 Sentry είναι αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, διαθέτει περιστρεφόμενο ραντάρ πάνω από την άτρακτο και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και για τον συντονισμό μαχητικών αεροσκαφών. Η απώλειά του, αν και μπορεί να καλυφθεί από τον στόλο άνω των 60 μονάδων που διαθέτουν οι ΗΠΑ, εκτιμάται ως επιχειρησιακά και οικονομικά σημαντική.