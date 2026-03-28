Στο παρασκήνιο των πολεμικών συγκρούσεων εξελίσσεται ένας αόρατος πόλεμος… αυτός του πληκτρολογίου. Η Μοσάντ φημολογείται πως έχει σαρώσει τα συστήματα ασφαλείας του Ιράν. Και η Τεχεράνη σήμερα βρίσκει αντίδοτο στους δικούς της χάκερ που γίνονται τρόμος και φόβος για Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ποιοι είναι οι Ιρανοί χάκερς που «παραλύουν» τα συστήματα

Όπως μετέδωσε το ΜEGA, μία ομάδα χάκερ που υποστηρίζει το Ιράν και ονομάζεται Χαντάλα απειλεί να «παραλύσει» ισραηλινές και αμερικανικές υποδομές επιχειρήσεις και συστήματα.

Η ομάδα εμφανίστηκε το 2022 και το όνομα της προέρχεται από το γνωστό παλαιστινιακό σκίτσο-σύμβολο handala του πρόσφυγα, το οποίο χρησιμοποιείται ως έμβλημα σε αυτό που αυτοί ονομάζουν αγώνα τους. Πρόσφατα, πραγματοποίησαν επίθεση σε αμερικανική εταιρεία κολοσσό ιατρικής τεχνολογίας.

Η ομάδα χάκερ Χαντάλα ισχυρίστηκε ότι διέγραψε περισσότερα από 200,000 συστήματα και απέσπασε 50 terabytes δεδομένων ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Τέτοιες ομάδες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το Ιράν έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο εργαλείο άσκησης πίεσης για τους αντιπάλους τους, μπορούν να παραλύσουν οικονομίες, να διακόψουν επικοινωνίες και να σπείρουν τον πανικό. Σύμφωνα με αναλυτές η δράση τους συνοδεύει ή προετοιμάζει εξελίξεις στο πεδίο. Μπορούν να μεθοδεύσουν επιθέσεις σε ενεργειακά συστήματα ή να προχωρήσουν σε διαρροές ευαίσθητων δεδομένων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι μέχρι και ο διευθυντής του FBI ανάμεσα στα θύματα των ακτιβιστών χάκερς

Στις 18 Μαρτίου παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας του Ισραήλ αποκτώντας πρόσβαση όπως λένε σε 50.000 ηλεκτρονικά μηνύματα με διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Πρόκειται για την ίδια ομάδα χάκερ που χθες παραβίασε τα email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ κλέβοντας προσωπικά και επαγγελματικά του email από το 2010 έως το 2019.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι το email του Πατέλ είχε παραβιαστεί και είπε ότι το υλικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο φαινόταν να είναι αυθεντικό.