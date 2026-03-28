Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Παρασκευή (17 Μαρτίου 2026) τρία συντονισμένα κύματα επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα και μονάδες παραγωγής πυρομαχικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, περισσότερα από 50 αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, πλήττοντας τρεις διαφορετικές περιοχές. Όπως αναφέρει το Ισραήλ, στην πόλη Αράκ επλήγη βασική υποδομή που συνδέεται με την παραγωγή πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα, ενώ στη Γιαζντ στοχοποιήθηκε μια «μοναδική» εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου.

Πέρα από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, επιθέσεις σημειώθηκαν και σε βιομηχανίες παραγωγής πυρομαχικών, οι οποίες –σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές– προμήθευαν όπλα στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και άλλες οργανώσεις.

 

 

Οι στόχοι των επιθέσεων

Αναλυτικά, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε:

– Στρατιωτική βιομηχανία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρομαχικών.

– Εγκατάσταση του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, υπεύθυνη για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών. Η συγκεκριμένη μονάδα, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποτελούσε πηγή εφοδιασμού πυρομαχικών για τους τρομοκρατικούς βραχίονες του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων Χαμάς και Χεζμπολάχ.

– Εγκατάσταση για την παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε βαλλιστικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να εμβαθύνουν τη ζημιά στις στρατιωτικές βιομηχανίες του καθεστώτος, προκειμένου να στερήσουν τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει οικοδομήσει επί χρόνια», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Στο μεταξύ, το Ιράν κατήγγειλε πως το Ισραήλ επιτέθηκε για 3η φορά στις στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.

