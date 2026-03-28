Από το 15% στο 100% εκτινάχθηκαν οι ακυρώσεις στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, ενώ οι “μετασεισμοί” φτάνουν μέχρι την Ελλάδα. Με την Aegean να καταγράφει διψήφια πτώση και τους τουρίστες να “ψηφίζουν” πλέον Ισπανία, ο τουριστικός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου αλλάζει δραματικά λίγο πριν το Πάσχα.

Η κρίση στην Κύπρο και το πλήγμα στη Λεμεσό

Η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί κύμα ακυρώσεων κρατήσεων και μείωση νέων τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο, ενώ μικρότερη επίδραση παρατηρείται και σε άλλες χώρες που εξαρτώνται οικονομικά από τον θερινό τουρισμό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, την περίοδο που η τουριστική αγορά της Κύπρου άρχιζε να ανακάμπτει μετά τον χειμώνα. Στις 2 Μαρτίου, καθώς το Ιράν προχώρησε σε σειρά αντιποίνων, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βρετανική ναυτική βάση στο νησί, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων.

Η πτώση στις κρατήσεις αποτελεί ακόμη ένα δείγμα των εκτεταμένων επιπτώσεων του πολέμου, που κυμαίνονται από διαταραχές στις ροές πετρελαίου έως ακυρώσεις πτήσεων και επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών.

Τα νούμερα της «βουτιάς»

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας AirDNA, τα ποσοστά ημερήσιων ακυρώσεων βραχυχρόνιων ενοικιάσεων στην Κύπρο εκτινάχθηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση σε έως και 100% τις επόμενες ημέρες. Αν και ο δείκτης αυτός μειώθηκε στη συνέχεια, παρέμενε κοντά στο 45% έως τις 21 Μαρτίου. Μικρές αυξήσεις σημειώθηκαν και σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η Ένωση Ξενοδόχων Κύπρου κατέγραψε πτώση περίπου 40% στις κρατήσεις του Μαρτίου και αντίστοιχη μείωση για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της, Χρίστο Αγγελίδη.

«Από την 1η Μαρτίου … έχουμε λάβει πολλές ακυρώσεις», δήλωσε ο Νικόλας Αριστού, εμπορικός διευθυντής της Muskita Hotels στη Λεμεσό, που διαχειρίζεται δύο πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο ίδιος ελπίζει ότι η επιβράδυνση δεν θα συνεχιστεί τους θερινούς μήνες, όταν συνήθως αυξάνεται η τουριστική κίνηση. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους μήνες της υψηλής σεζόν ώστε να ανακάμψουμε μέχρι τον Μάιο, διαφορετικά ο προορισμός θα αντιμετωπίσει πρόβλημα», πρόσθεσε.

Επιπτώσεις στην οικονομία και στις αεροπορικές εταιρείες

Ο πόλεμος επηρεάζει και τις προβλέψεις ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μείωσε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 2,7% από 3,0%, υποθέτοντας ότι οι συγκρούσεις θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες.

Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η EasyJet και η Jet2 αναφέρουν ότι η ζήτηση για προορισμούς όπως η Κύπρος και η Τουρκία έχει μειωθεί, ενώ η τουριστική ροή μετατοπίζεται προς τη δυτική Μεσόγειο, κυρίως στην Ισπανία.

Στο κέντρο της Λεμεσού, ο Σάββας Ορφανός, ιδιοκτήτης καταστήματος σουβενίρ στην περιοχή Αγίου Ανδρέα, περιέγραψε μια αποκαρδιωτική εικόνα: «Δυστυχώς, όπως βλέπετε, η περιοχή μας είναι άδεια από τουρίστες», είπε στο Reuters.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους θερινούς επισκέπτες, οι επιπτώσεις γίνονται επίσης αισθητές. Η Aegean Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, έχει καταγράψει διψήφια πτώση στις κρατήσεις από το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου προς την Ελλάδα από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Ο Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (SETE), δήλωσε ότι παρατηρείται επιβράδυνση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από μια βιασύνη να κλειστούν πτήσεις πριν από πιθανές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων λόγω ανόδου του πετρελαίου.

«Βρισκόμαστε σε φάση αναμονής», ανέφερε ο Βερνίκος στο Reuters. «Υπάρχει συγκράτηση, αλλά το έτος παραμένει θετικό, καθώς η δυναμική ήταν ιδιαίτερα υψηλή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος».