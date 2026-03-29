Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον δύο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου παγκοσμίως, στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που αναζωπύρωσε τους φόβους για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία. Ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στον δεύτερο μήνα του, χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το Ιράν και το Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυραυλικά πλήγματα και αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ χώρες του Κόλπου ανέφεραν νέες ιρανικές επιθέσεις. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εισήλθαν στη σύρραξη εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ανοίγοντας νέο μέτωπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, επιβεβαίωσαν μέσω της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones, προκαλώντας ζημιές στα εργοστάσια των Aluminium Bahrain (ALBA) και Emirates Global Aluminium (EGA).

Η ALBA, ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια αλουμινίου στον κόσμο, είχε ήδη μειώσει την παραγωγή της κατά 19% λόγω προβλημάτων «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω του στενού του Χορμούζ, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως «δύο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα» και βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση των ζημιών».

Από την πλευρά της, η EGA ανέφερε ότι το εργοστάσιό της στην Ταουίλα, στο Αμπού Ντάμπι, υπέστη «μεγάλες ζημιές» από επίθεση που τραυμάτισε έξι ανθρώπους.

Απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι δύο εταιρείες, μέσω επενδύσεων και συμμετοχών αμερικανικών εταιρειών, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον εφοδιασμό στρατιωτικών βιομηχανιών που εξυπηρετούν τον αμερικανικό στρατό. Όπως ανέφεραν, οι επιθέσεις έγιναν σε αντίποινα για αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα σε βιομηχανικές υποδομές του Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να στοχεύσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ως αντίποινα για την καταστροφή δύο ιρανικών πανεπιστημίων από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πανεπιστήμια όπως το Texas A&M στο Κατάρ και το NYU στα ΗΑΕ διαθέτουν παραρτήματα στην περιοχή.

Οι βομβαρδισμοί και οι επιδρομές με drones συνεχίζονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ στο Μπαντάρ Χαμίρ, κοντά στο στενό του Χορμούζ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν τέσσερις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα.

Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε τρεις νέες ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων, καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια. Παράλληλα, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ δέχθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εντατικές διπλωματικές κινήσεις και σενάρια χερσαίας επιχείρησης

Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου, με αξιωματούχους από την Τουρκία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία να πραγματοποιούν «συνομιλίες σε βάθος» στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίων επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος. Σύμφωνα με τη Washington Post, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων, χωρίς όμως να σχεδιάζει ευρείας κλίμακας εισβολή. Οι επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν στοχευμένες εφόδους ειδικών δυνάμεων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη του USS Tripoli, αποβατικού ελικοπτεροφόρου-αεροπλανοφόρου ικανού να μεταφέρει είκοσι F-35, επικεφαλής ομάδας κρούσης με περίπου 3.500 στρατιωτικούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί επιφυλακτική στάση σχετικά με ενδεχόμενη χερσαία εμπλοκή, ενώ αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι εξετάζεται η αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στην περιοχή. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους», προσθέτοντας ωστόσο ότι χρειάζεται «να συνεχίσουν λίγο ακόμη» για να αποφευχθεί μελλοντική αναζωπύρωση της κρίσης.

Η εμπλοκή των Χούθι και οι επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για δύο εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, ακριβώς έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου. Η εμπλοκή τους ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ο αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ από το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες.

Το κίνημα των Χούθι, που ελέγχει μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχε εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χαμάς στη Γάζα, από το 2023 έως το 2025.